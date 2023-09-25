В канадском парламенте извинились за приглашение бойца СС «Галичина»

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент ветерана дивизии СС «Галичина» во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

«Мне стала известна дополнительная информация, которая заставляет меня сожалеть о своем решении сделать это. Я хочу ясно дать понять, что никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении или о моих замечаниях до того, как я их произнес. Эта инициатива была полностью моей собственной. <...> Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и во всем мире. Я принимаю полную ответственность за свои действия» — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте спикера в соцсети X (ранее — Twitter).

22 сентября Рота представил в парламенте 98-летнего Ярослава Хунку как героя войны, воевавшего в составе Первой украинской дивизии. Спикер поблагодарил его за «борьбу за независимость Украины против русских» во время Второй мировой войны.

Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина» — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943—1945 годах.

Центр по изучению Холокоста «Друзья Симона Визенталя» опубликовал после этого заявление, в котором говорится что Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», нацистской воинской части, чьи преступления против человечности во время Холокоста документально доказаны.

«Тот факт, что ветеран, служивший в нацистской воинской части, был приглашен и ему аплодировали стоя в парламенте, шокирует», — заявили в центре, призвав правительство публично извиниться.

Приглашение ветерана «Галичины» осудили и в других еврейских организациях в Канаде — в B'nai Brith Canada и в Центре по делам Израиля и евреев.

Посольство России в Оттаве направит ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с приветствием в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина», сообщает ТАСС.

«СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы», — сказал посол России в Оттаве Олег Степанов.