В Канаде закрыли фонд ветерана дивизии СС «Галичина»

Образовательный Фонд в Университете Альберты ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого чествовали в канадском парламенте, закрыли, заявил «РИА Новости» посол в Оттаве Олег Степанов.

Как сообщил димпломат, посольство обнаружило, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд, который «после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать». «Мы через наши соцсети обратили внимание руководства университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, как оно к этому относится», — рассказал он.

«Буквально через несколько часов — сегодня утром — университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работа посольства здесь оказалась своевременной и правильной», — сказал Степанов.

В Университете Альберты сообщили, что вернут семье Хунки пожертвование в размере 30 000 канадских долларов (около $22 тыс.), которое было сделано для Канадского института украинских исследований.

22 сентября на заседание в канадском парламенте, на котором в том числе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Когда его представляли, многие парламентарии и приглашенные гости аплодировали.



Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах. Произошедшее осудили еврейские организации в Канаде, ООН, Польша и Россия.



В канадском парламенте извинились за инцидент, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, объявил об отставке. За чествование ветерана СС отдельно извинился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Все мы, кто был в этом месте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста», — сказал политик.