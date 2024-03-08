Байден заявил Путину «мы не отступим»
Американцы «не отступят и не прогнутся» в вопросе конфликта на Украине, заявил президент США Джо Байден, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках ежегодного обращения к обеим палатам конгресса.
Байден призвал американский парламент представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий оказание помощи Украине. Конгресс не может согласовать документ с осени 2023 года.
«Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. <...> История наблюдает. Если США отступят, то [это] подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла. Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал он.
Президент США подчеркнул, что решительно выступает против того, чтобы задействовать американские войска в конфликте на Украине. «Они [украинцы] не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут [участвовать] в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», — добавил он.
Американские власти и ранее исключали отправку войск на Украину. В конце февраля с соответствующим заявлением выступил Госдепартамент после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск туда в будущем. Позднее он пояснил, что не имел ввиду рассмотрение Парижем возможности отправки французских войск на Украину. «Мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — сообщил президент Франции.
Кремль предупреждал, что появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным. Российские власти осуждают помощь Запада Киеву, как военную, так и финансовую. Москва полагает, что США уже напрямую вовлечены в конфликт, в том числе из-за предоставления разведданных и поставок вооружений.
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