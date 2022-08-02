МИД заявил о прямом вовлечении США в боевые действия на Украине

Такой вывод в МИДе сделали после заявлений из Киева о том, что разведданные для ударов РСЗО HIMARS украинцы получают от американцев, а Вашингтон может отменить удар, если сочтет выбранную цель неподходящей

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Заявления представителя Минобороны Украины свидетельствуют, что США вовлечены в боевые действия на Украине и выполняют функции наводчика при применении тяжелых вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Другого подтверждения о прямой вовлеченности США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», — сказала Захарова.

Ранее в интервью британской The Telegraph представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что ВСУ для нанесения ударов с помощью РСЗО HIMARS пользуются данными, которые получают в режиме реального времени. Но американские специалисты не занимаются прямым целеполаганием для поставленных систем оружия, поскольку США не желают считаться участником конфликта, утверждает он.

Скибицкий также сообщил, что украинские военные перед пусками HIMARS, вероятно, консультируются с США, причем американцы могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью.



«Я не могу сказать вам, ставим ли мы задачи непосредственно перед британскими и американскими спутниками, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки <...>. У нас очень хорошее сотрудничество с нашими партнерами в Великобритании в этой области. У нас очень хорошие связи со всеми родственными спецслужбами», — рассказал представитель ГУР.

Москва неоднократно выступала против поставок странами Запада тяжелых вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что с увеличением дальнобойности поставляемых на Украину вооружений Россия будет на соответствующую дистанцию «отодвигать» линии угроз от своих границ.



«Чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — предупредил министр.



29 июля Минобороны России сообщило, что украинские силы нанесли удар из американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой народной республике.



«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» (признано в России террористической организацией), нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении. В результате удара погибли более 50 украинских военнопленных, персонал следственного изолятора не пострадал.

