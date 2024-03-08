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Выборы президента США ,  
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Байден в обращении к конгрессу раскроет планы на второй срок

Axios: речь Байдена в конгрессе должна стать лекарством от «амнезии Трампа»
Сюжет
Выборы президента США
Байден в речи в конгрессе обратит внимание на улучшение положения в США после президентства Трампа, а также расскажет о планах по экономике на второй срок в случае переизбрания
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В речи о положении в США 8 марта президент Джо Байден признает, что цены в стране по-прежнему высоки в некоторых сферах, но подчеркнет, что при бывшем американском лидере Дональде Трампе ситуация была хуже, заявил Axios глава администрации Белого дома Джефф Зентс.

Портал отмечает, что Байдену необходимо «найти лекарство» от так называемой «амнезии Трампа», то есть представления о том, что избиратели забыли «хаос и непопулярность» президентства Трампа (2017-2021) в преддверии выборов.

Советники Байдена надеются, что, если он сможет найти правильные слова, скептически настроенные избиратели в конечном итоге примут его и его политику. Подача 81-летнего американского президента будет «тщательной», как и содержание речи, чтобы снизить обеспокоенность по поводу его возраста и умственных способностей служить.

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Зентс рассказал, что Байден напомнит, «где была экономика три года назад, когда президент вступил в должность, где мы находимся сейчас и куда направляемся — каково его видение экономики». Президент заявит о низком уровне безработицы и росте зарплат, в то же время отметив необходимость продолжения работы над созданием того, что он называет «передышкой» в семейных бюджетах.

Среди идей Байдена на возможный второй срок (он планирует баллотироваться от демократов): снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств, борьба с «мусорными сборами», расширение предложения жилья и акцент на справедливости налогообложения.

Зентс сказал, что речь Байдена передаст «энергию, оптимизм и веру в будущее этой страны», и предсказал «некоторую страсть», когда Байден потребует от конгресса принятия закона о безопасности границ и помощи Украине.

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Киев ожидает от речи Байдена обещания поставок дальнобойных ракет ATACMS, заявил близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому источник Politico. Осенью 2023 года Украина получила небольшое количество таких ракет с дальностью ударов 165 км, сообщал Белый дом. Зеленский выражал надежду на поставку ATACMS с дальностью ударов 300 км. Россия осуждает военную помощь Украине.

Байден претендует на выдвижение в президенты от демократов, его соперником от республиканцев, как и в 2020-м, может стать Трамп, который выиграл почти все прошедшие праймериз и кокусы. 

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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