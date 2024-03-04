Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы морали
Украине и Польше нужно найти совместное решение и разблокировать границу для украинской сельскохозяйственной продукции, заявил в ежевечернем обращении в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
«Нужно найти, наконец, решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали» — сказал он.
По словам украинского президента, польская сторона использует происходящее на Украине, где более двух лет идут полномасштабные бои, «во внутренней политической борьбе». «Впрочем, мы пройдем и это», — выразил он уверенность.
В Польше несколько недель продолжаются протесты фермеров. В начале февраля аграрный профсоюз пообещал, что перекроет все погранпереходы на границе двух стран, акция была анонсирована после предложения Европейской комиссии о продлении на год решения о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины, которое было введено в 2022 году. Участники протестов блокируют дороги, автострады и автомагистрали, фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против так называемого Зеленого курса Евросоюза — положений политики ЕС по окружающей среде.
3 марта «Европейская правда» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщила, что на границе продолжают блокировать все шесть направлений, на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2,4 тыс. грузовиков.
В конце февраля издание RMF24 со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли. Замминистра экономики Украины Тарас Качка это опроверг. Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков также заявил, что об этом речи не шло; по его словам, Киев предложил решения и сделал шаги навстречу для снятия напряжения на границе (в чем они заключаются, ведомство не уточнило). Однако Туск заявил, что Польша по-прежнему готова закрыть границу, если Евросоюз не ограничит беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции.
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