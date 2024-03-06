Глава разведки Молдавии заявил о плане России помешать ее вступлению в ЕС

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Россия планирует гибридную атаку на Молдавию с целью подорвать ее план по вступлению в Евросоюз, заявил директор Службы разведки и безопасности страны Александру Мустята, передает Bloomberg.

Кампания, по словам Мустяты, будет включать в себя «беспрецедентный уровень интенсивности действий России». Молдавские власти обнаружили информацию, подтверждающую намерение Москвы сорвать президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в ЕС, заявил он.

Президентские выборы пройдут в Молдавии в конце 2024 года. На них действующая глава государства Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок. Референдум по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз Санду инициировала в декабре 2023 года, когда объявила о своем выдвижении на новый срок. Страна стала кандидатом в члены ЕС в июне 2022 года. 14 декабря 2023 года Брюссель решил начать с Кишиневом переговоры о членстве.

Мустята обвинил российскую сторону в планах провести такую кампанию в течение следующих двух месяцев. Москва, с его слов, намерена поддерживать пророссийские протесты, в частности, с использованием соцсетей, а также оказывать содействие Приднестровью.

В Приднестровье в конце февраля прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, где, в частности, была принята декларация с обращением к российским Совету Федерации и Госдуме.

Участники съезда обратились к парламенту «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы». В другой резолюции они обвинили молдавские власти в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили об отсутствии механизмов для разрешения ситуации.

Руководство Приднестровья осудило Молдавию за подачу заявки на членство в Евросоюзе и призвало Кишинев признать независимость республики. Кишинев отказался от организации референдума по вступлению в ЕС на территории региона, пояснив, что его не контролируют официальные власти.

В Кремле полагают, что присоединение Молдавии к Евросоюзу может дестабилизировать блок. По мнению российских властей, страна не соответствует критериям для вступления. МИД России, комментируя обращение Приднестровья, назвал защиту интересов местных жителей приоритетом страны.