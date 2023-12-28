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Референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья

Санду: референдум о вхождении Молдавии в состав ЕС пройдет без Приднестровья

Референдум о вхождении Молдавии в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку регион не контролируется официальными властями. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в интервью Veridica.

«Избирательные участки не могут быть открыты на территории приднестровского региона, поскольку он не контролируется конституционными органами», — сказала Санду. Она отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

В 1990 году об отделении от Молдавии объявила Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), независимость которой никто не признал. Она расположена преимущественно на левом берегу Днестра и включает в себя также город Бендеры на правом берегу.

Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование. Другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока. В декабре по итогам двухдневого саммита Совета ЕС Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз.

Европейским лидерам нужно будет определить точные темы переговоров. Затем Еврокомиссия вынесет заключение о готовности страны стать членом ЕС, его должны будут одобрить лидеры стран союза и Европарламент. В случае успешного окончания переговоров будет созвана конференция, где все стороны подпишут договор о присоединении. Его необходимо ратифицировать парламентами всех стран — членов ЕС.

Санду 24 декабря попросила парламент провести национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 года. Президент допускала, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на то, что сейчас регион не контролируется. В ЕС в то же время не исключили, что вступление может произойти без этого региона.

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Теги
Молдавия Приднестровье референдумы Евросоюз ЕС
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