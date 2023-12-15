Кремль оценил возможные сроки вступления Украины в Евросоюз
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. Очевидно, что в настоящий момент ни Украина, ни Молдавия этим критериям не соответствуют. ЕС переживает не лучшие времена», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков назвал решение Евросоюза начать переговоры о принятии двух стран в блок «абсолютно политизированным», предназначенным для того, чтобы продемонстрировать поддержку этих государств. Подобные новые члены могут дестабилизировать блок, предупредил он.
По словам представителя Кремля, Москва не без интереса наблюдает за решениями ЕС, поскольку живет с союзом на одном континенте.
Лидеры стран ЕС 14 декабря приняли участие в саммите, по итогам которого решили, что Брюссель начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. До саммита против этого выступали Венгрия, Австрия и Словакия.
Главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан на следующий день заявил, что в ходе процесса вступления Украины в ЕС это решение должно быть поддержано единогласно около 70 раз в ближайшие несколько лет. Позиция Будапешта заключается в том, что Украина не готова к вступлению в ЕС.
По данным Politico, немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе саммита предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС согласовывали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в союз.
В результате венгерский политик не воспользовался правом вето, сообщил глава правительства Ирландии Лео Варадкар. Это же подтвердил премьер Бельгии Александер Де Кроо.
«Это совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение, начинать переговоры с Украиной в таких обстоятельствах», — прокомментировал премьер Венгрии принятое без него решение.
Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что сомневается в безобидности потенциального вступления Украины в Евросоюз, который, как считает, «превратился в агрессивного воинствующего игрока» и «сливается» с НАТО.
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