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Политика ,  
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Башкан Гагаузии не увидела предпосылок для ее отделения от Молдавии

Башкан Гагаузии Гуцул: предпосылок для отделения региона от Молдавии сейчас нет
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости)

Предпосылок для разговоров о выходе Гагаузии из состава Молдавии «на сегодняшний день» нет, заявила башкан (глава) автономии Евгения Гуцул в интервью «РИА Новости» на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Гуцул пояснила, что, согласно закону о правовом статусе Гагаузии, выход региона из состава Молдавии возможен только в случае утраты страной независимости.

«На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу», — подчеркнула она.

Противоречия, возникающие между автономией и Кишиневом, лежат в политической плоскости и носят искусственный характер, считает Гуцул.

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«Уверена, что с ростом политической культуры и приходом во власть на национальном уровне новых ответственных политиков с государственным мышлением все спорные вопросы между центром и автономией будут достаточно быстро урегулированы путем диалога», — заключила она.

Гуцул и другие руководители Гагаузии приехали в Россию с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В беседе с ней Гуцул сообщила, что Гагаузия рассчитывает на поддержку со стороны России.

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Матвиенко в ответ отметила желание автономии продолжать взаимодействие с российскими регионами. Она назвала подобный подход правильным и прагматичным и пообещала оказывать «всяческое содействие».

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции.

Гуцул считают политиком пророссийской ориентации. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал, однако Апелляционная палата Комрата утвердила победу Гуцул.

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Теги
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