Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем

После начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС у Кишинева и Тирасполя появился «исторический шанс» на воссоединение, заявила Санду. Приднестровье ранее осудило заявку Молдавии в ЕС и призвало признать независимость региона

Тирасполь (Фото: Владислав Бачев / Reuters)

Начало переговоров Молдавии о вступлении в ЕС — исторический шанс объединить два берега Днестра. Об этом в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила президент Молдавии Майя Санду, передает Unimedia.

«Молдавия сегодня находится на перепутье. Решение об начале переговоров о вступлении в Европейский союз представляет для нашей страны исторический шанс объединиться вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — сказала президент.

Санду поблагодарила военных и сотрудников правоохранительных сил, которые «из года в год» обеспечивают мир внутри Молдавии.

«Сохраняя память о конфликте на Днестре 1992 года, мы торжественно обязуемся никогда не допустить повторения этой трагедии, даже если еще есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу», — подчеркнула президент.

Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение 14 декабря. В июне 2022 года ЕС предоставил каждой статус страны-кандидата. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого не будет.

В Приднестровье осудили заявку Молдавии в ЕС, призвав Кишинев окончательно признать независимость региона. 28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет Съезд народных депутатов всех уровней, на котором были приняты резолюция и декларация. В первом документе парламентарии обвинили Кишинев в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили об отсутствии механизмов для разрешения ситуации. Во втором они обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России. Кишинев назвал это обращение пропагандой и отметил пользу «политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС» для Тирасполя.