Санду объявила о референдуме по вступлению Молдавии в Евросоюз

Санду решила идти на новый срок и инициировать референдум о вступлении в ЕС

Майя Санду, победившая на выборах президента в 2020 году, собирается баллотироваться на новый срок. Она просит парламент организовать следующей осенью референдум о вступлении в ЕС, «на котором голос граждан будет решающим»

Майя Санду (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что намерена принять участие в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году, а также инициировать референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз.

«Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим», — сказала президент (цитата по Jurnal.md).

По словам Санду, за время пребывания на посту главы государства она обязалась «выполнить миссию европейской интеграции». «Я заручилась поддержкой стран-членов [ЕС], и мне нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того чтобы добиться успеха», — добавила она.

Санду победила на выборах 2020 года с результатом 57,7% голосов против 42,2% у Игоря Додона, став первой женщиной — президентом Молдавии. Она последовательно выступает за интеграцию с Европейским союзом. В марте 2022 года Санду подписала заявку на вступление в ЕС, заявив, что народ показал свою зрелость и не позволил установиться тирании в стране. Через несколько месяцев Кишинев одновременно с Украиной получил статус кандидата в члены блока.

В декабре по итогам двухдневого саммита Совета ЕС Брюссель решил начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в союз. Европейским лидерам нужно будет определить их точные темы. Затем Еврокомиссия вынесет заключение о готовности страны стать членом ЕС, его должны будут одобрить лидеры стран союза и Европарламент. В случае успешного окончания переговоров будет созвана конференция, где все стороны подпишут договор о присоединении. Его необходимо ратифицировать парламентами всех стран — членов ЕС.

Санду допускала, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на то что сейчас на территории последнего находятся российские войска. В ЕС в то же время не исключили, что вступление может произойти без этого региона.