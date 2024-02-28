МИД назвал приоритетом защиту жителей Приднестровья
Защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики — один из приоритетов России, заявили РБК в МИД.
Ранее съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию, в которой обратился к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В документе подчеркивается, что в непризнанной республике живут более 220 тыс. россиян.
«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — сказали в ведомстве.
Глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев пояснил, что Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатическую поддержку. В декларации ПМР также обращается к Евросоюзу, Красному Кресту, ОБСЕ и СНГ.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»