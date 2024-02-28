 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 
Эксклюзив

МИД назвал приоритетом защиту жителей Приднестровья

МИД: защита жителей Приднестровья — один из приоритетов России
Тирасполь
Тирасполь (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики — один из приоритетов России, заявили РБК в МИД.

Ранее съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию, в которой обратился к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В документе подчеркивается, что в непризнанной республике живут более 220 тыс. россиян.

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — сказали в ведомстве.

Глава МИД Приднестровья рассказал, какую помощь Тирасполь ждет от России
Политика
Виталий Игнатьев

Глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев пояснил, что Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатическую поддержку. В декларации ПМР также обращается к Евросоюзу, Красному Кресту, ОБСЕ и СНГ.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Приднестровье МИД поддержка Россия
Материалы по теме
Глава МИД Приднестровья рассказал, какую помощь Тирасполь ждет от России
Политика
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады
Политика
Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за «молдавских диверсантов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 16:27
«Ленфильм» назначил нового гендиректора вместо объявленного в розыск Общество, 19:27
МВД попросило заочно арестовать видеоблогера Евгения Савина Спорт, 19:26
Акции ЛСР за четыре дня взлетели на 37%. Что будет дальше Инвестиции, 19:25
Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за 5 лет Экономика, 19:07
Рост биткоина вернул рынку аппетит к риску. Главное из отчета Glassnode Крипто, 19:03
РКН обжалует решение суда о незаконной блокировке аккаунта Крида в Twitch Технологии и медиа, 19:00
Немецкий фрегат Hessen обстрелял БПЛА союзников в Красном море Политика, 18:59
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Байден сообщил о поездке на плановый медосмотр Политика, 18:53
Военная операция на Украине. Карта на 28 февраля Политика, 18:49
СК возбудил дело из-за смерти пациента после операции в клинике Хайдарова Общество, 18:44
Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями Инвестиции, 18:44
В Молдавии назвали пропагандой обращение Приднестровья к России Политика, 18:43
«Мосгорломбард» утвердил программу поддержки стоимости акций Инвестиции, 18:31
Пашинян назвал условие заморозки участия Армении в ОДКБ «де-юре» Политика, 18:22