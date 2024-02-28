МИД назвал приоритетом защиту жителей Приднестровья

МИД: защита жителей Приднестровья — один из приоритетов России

Тирасполь (Фото: Артём Кулекин / РИА Новости)

Защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики — один из приоритетов России, заявили РБК в МИД.

Ранее съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию, в которой обратился к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В документе подчеркивается, что в непризнанной республике живут более 220 тыс. россиян.

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — сказали в ведомстве.

Глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев пояснил, что Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатическую поддержку. В декларации ПМР также обращается к Евросоюзу, Красному Кресту, ОБСЕ и СНГ.