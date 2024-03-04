Путину доложили об уничтожении американского танка Abrams в Донбассе
Президент России Владимир Путин получает данные о происходящем в зоне военной операции в режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте, и, конечно, о таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных», — отметил он, говоря об уничтожении танков Abrams.
Песков подчеркнул, что глава государства получает отчеты регулярно и потому обладает «всей полнотой информации».
M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США с 1980-х годов. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года. Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле подчеркнули, что эти танки «будут гореть так же, как и другие».
В конце февраля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил об уничтожении первого подобного танка российскими войсками в района Авдеевки. Позднее информацию подтвердило Минобороны. Forbes утверждал, что во время боев за Авдеевку Киев потерял одну бронемашину на базе Abrams — M1150 Assault Breacher, официально о поставках такой техники не сообщалось.
Авдеевка — город, расположенный в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за него шли с октября 2023 года. Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался об окончательном взятии города 20 февраля.
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