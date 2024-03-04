В Минобороны Украины увидели риск «трагедии» для ВСУ

Российская армия может продвинуться еще дальше, если ВСУ будет не хватать не только вооружений, но и людей, предупредил советник Минобороны Украины. Зеленский говорил о просьбе мобилизовать 500 тыс. человек

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Если помимо дефицита боеприпасов, вооружения и снарядов в украинской армии не будет хватать военнослужащих, может произойти трагедия, заявил The Washington Post советник Минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец.

«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить», — сказал Бежевец.

Советник подчеркнул: украинцы призывного возраста должны понять, что сейчас «не время сидеть дома». По его мнению, страна имеет будущее, пока есть люди, готовые «бороться за нее и умирать за нее».

Власти Украины будут продолжать мобилизацию, объясняя населению, что иного варианта для защиты страны нет, заявил в начале марта советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Telegraph. «Мобилизация продолжается, мобилизация будет проходить. Государство будет искать финансовые стимулы и морально работать с общественным мнением», — добавил он.

В Верховной раде продолжается обсуждение законопроекта о мобилизации, сейчас рассматривается 4 тыс. правок депутатов ко второму чтению, рассказал член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью «РБК Украина». Наиболее дискуссионные нормы — те, которые так или иначе касаются конституционных прав и свобод уклонистов.

Неспособность повысить численность своих вооруженных сил без непопулярных мер является одной из главных проблем Украины, говорил бывший главнокомандующий Валерий Залужный незадолго до своей отставки. Президент Владимир Зеленский рассказывал о просьбе командования дополнительно призвать 500 тыс. человек. По словам секретаря комитета Верховной рады по обороне Романа Костенко, именно столько людей нужно, чтобы восполнить потери и сформировать новые подразделения.