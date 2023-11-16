Зеленский оценил роль танков Abrams в ходе боевых действий

Зеленский: мы получили мало танков Abrams, они не играют важную роль на поле боя

Танки Abrams Украина получила в конце сентября. По словам Зеленского, их у ВСУ немного, поэтому машины не играют «важнейшую роль» в ходе боев. Песков обещал, что танки будут «гореть за милую душу»

Владимир Зеленский (Фото: Nina Liashonok / Reuters)

Украина получила не так много американских танков Abrams, чтобы они могли сыграть важную роль в ходе боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams — не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения, и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», — сказал он.

Вашингтон в январе пообещал Киеву 31 танк Abrams. Зеленский сообщил в конце сентября, что машины получены, однако не уточнял их число. США изначально предполагали, что передача займет более длительный срок и танки попадут в страну не раньше конца года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя поставки Украине Abrams, сказал, что это «серьезное оружие», но, как и другая западная техника, они будут «гореть за милую душу». По его словам, ничто не изменит «расстановку сил на поле боя».





Российское Минобороны пока не сообщало об уничтожении в зоне военной операции танков Abrams. Однако ведомство не раз заявляло о поражении других западных танков, полученных Украиной, — Leopard. Например, в сводке от 1 ноября говорилось об уничтожении такого танка на донецком направлении.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Украина за время контрнаступления (началось 4 июня) потеряла «90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса».