Песков заявил, что танки Abrams будут гореть

Песков: танки Abrams будут гореть в зоне спецоперации, как и другое оружие

Танки Abrams (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Российские военные будут уничтожать танки Abrams, произведенные США, как и все остальные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — приводит его слова ТАСС. Так он прокомментировал видео с горящим танком Abrams.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение первого танка Abrams в районе Авдеевки. Эту технику впервые заметили недалеко от населенного пункта накануне, 25 февраля.

США передали Abrams Украине в сентябре 2023 года. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тогда заявил, что их нужно использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», поскольку если применять их на линии фронта и в обычном бою, те «не проживут очень долго на поле боя».

Forbes 23 января 2024-го сообщил, что во время боев за Авдеевку Киев потерял одну бронемашину на базе Abrams — M1150 Assault Breacher, однако официальных данных о передаче этой машины не было.

Москва критикует поставки западного оружия Украине, подчеркивая, что военная помощь не влияет на ход военной операции. Россия «щелкает» американские вооружения «как орехи», заявил президент Владимир Путин.