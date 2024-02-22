В МВФ удивились росту российской экономики в условиях санкций

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Российская экономика удивила высокими темпами роста в условиях западных санкций, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, отвечая на вопрос ТАСС.

«Российская экономика действительно удивила силой своего роста. Очевидно, что у России сейчас военная экономика. Это связано с тем, что в экономике присутствует большой объем военных расходов, что способствует росту производства», — ответила она на просьбу прокомментировать влияние санкций на Россию.

По оценке Росстата, в 2022 году, когда Запад ввел санкции против Москвы на фоне военной операции, спад экономики составил 1,2% — более чем в два раза меньше, чем в пандемийном 2020-м.

В 2023 году, по словам президента России Владимира Путина, экономика выросла на 3,6%, что превысило среднемировые темпы увеличения ВВП. В сентябре того же года глава государства объявил, что восстановление экономики после введения санкций против страны завершилось.

Всемирный банк по итогам 2023 года прогнозировал рост на уровне 2,6%. За полгода до этого организация ожидала роста российской экономики на 0,2%, в октябре 2023-го она повысила прогноз до 1,6%. В 2024 году рост экономики России замедлится до 1,3%, в 2025 году ВВП увеличится на 0,9%, прогнозируют во Всемирном банке.

В МВФ полагают, что ВВП России растет быстрее прогнозов из-за инфляции и «перегрева экономики». «Потеря человеческого капитала» и ограниченная возможность импортировать высокотехнологичную продукцию потенциально может сократить рост российской экономики в среднесрочной перспективе, отмечала замглавы МВФ Гита Гопинат.