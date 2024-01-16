Росстат резко повысил оценку российского ВВП. О чем это говорит

Пересмотр ВВП в сторону повышения — стандартная практика для статистики. Но столь заметное уточнение спада экономики в 2022 году — с минус 2,1 до минус 1,2% — стало сюрпризом для экономистов. Что это означает — в материале РБК

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Росстат в конце прошлого года опубликовал новую оценку динамики ВВП за 2022 год: после пересмотра спад экономики составил 1,2%, а не 2,1%, как оценивалось раньше. Столь существенный пересмотр стал неожиданностью, признают эксперты, хотя тренд на переоценку показателя в сторону повышения наметился уже довольно давно. РБК разбирался, о чем говорит улучшение оценки ВВП за 2022 год и почему этот показатель не в полной мере отражает реальное состояние экономики.

Как переоценили спад

Оценка ВВП за 2022 год, опубликованная 29 декабря, — третье плановое уточнение показателя. Согласно ей номинальный объем ВВП в 2022 году составил 155,35 трлн руб., а снижение в реальном выражении уменьшилось до 1,2% по сравнению с 2021 годом. Предыдущая, как и первая, оценка Росстата предполагала сокращение экономики на 2,1%. Также Росстат уточнил данные по ВВП за 2021 год: согласно пятой (финальной) оценке рост составил 5,9 вместо 5,6%.

Уточнение оценки за 2022 год, как пояснили в Росстате, связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений и данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.

Улучшение оценок свидетельствует об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Повышение оценки за 2022 год на 0,9 п.п. стало неожиданностью, говорит главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. «Это, конечно, не было никаким трендом, более того, и изначальная цифра — минус 2,1% — была, безусловно, лучше, чем мы ожидали», — отмечает она. В целом, по ее словам, предыдущее десятилетие подготовило к низкому экономическому росту. В результате динамика ВВП 2021-го (5,9%) и 2023 года (3,5%, по оценке Минэкономразвития) оказалась выше ожидаемой.

Оценки экспертов как российских, так и международных организаций по спаду экономики в прошлом году были гораздо более пессимистичными, даже чем предварительная оценка Росстата, напоминает заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Алексей Ведев. «Такой существенный пересмотр значения с учетом некоторого увеличения базы (уточнение на 0,3 п.п. прироста в 2021 году) не может не вызывать удивления», — подчеркивает он.

Первую оценку ВВП за 2023 год Росстат должен представить в феврале. Впоследствии и она может быть пересмотрена в сторону повышения, не исключает Донец. Действительно, Решетников предположил 15 января, что первая оценка роста ВВП в 2023 году после пересчета может подняться с 3,5 до примерно 4%.

За счет чего пересмотрели ВВП

Как сообщал сразу после публикации Росстатом уточненной оценки ВВП директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, «вверх» были пересмотрены показатели по сельскому хозяйству, стройке, транспорту и некоторым другим отраслям. «Что особенно важно, мы получили более широкую картину по «небазовым» отраслям экономики — еще выше рост показала туристическая отрасль, IТ и наука», — подчеркнул он.

Из данных Росстата следует, что рост выпуска в сельском хозяйстве (растениеводство, животноводство) за 2022 год был пересмотрен с 8,3 до 9,4%, в производстве готовых металлических изделий — с 6 до 13,3%, компьютеров и электронных изделий — с 2 до 10,5%, в сухопутном и трубопроводном транспорте — с 0,3 до 1,2%, в профессиональной, научной и технической деятельности — с минус 5,1 до плюс 1,1%, деятельности туристических агентств — с 4,3 до 9,1%.

Объяснение уточнения ВВП за счет показателей в транспорте или туризме выглядят спорными, считает Ведев. «Спад в международных перевозках, в передаче через трубопроводы был весьма заметным. Рост в сфере туризма также весьма сомнителен, так как основные туристические направления стали недоступны из-за ограничений в полетах или возросшей стоимости туров и перевозки», — поясняет он.

Главным фактором пересмотра ВВП в сторону повышения стало валовое накопление основного капитала и ценностей, отмечает Донец. Рост этого показателя увеличился вдвое: с 3,3 (во второй оценке ВВП 2022 года) до 6,7%. По словам Донец, это разнородная статья, в которую в том числе входят «довольно специфические вещи», например инвестиции в нематериальные активы или в материальные, но «не совсем рыночные». Также этот показатель мог вырасти за счет инвестиций в строительство на новых территориях, не исключает она. Хотя статистика пока не учитывает данные из новых регионов, должны учитываться произведенные на остальной территории России строительные конструкции. Кроме того, как следует из используемой Росстатом методологии (.doc), валовое накопление основного капитала включает расходы страны на большие системы вооружения.

По мнению экономиста Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александра Исакова, повышение оценки ВВП за 2022 год было в целом ожидаемо. «Было очевидно, что в 2022 году активность в военно-промышленном комплексе не будет снижаться вместе с частным сектором, но Росстат будет скорее недооценивать рост выпуска здесь до тех пор, пока не получит отчеты о выпуске этой части экономики», — поясняет он.

Сколько отыграно к досанкционному периоду

Исходя из окончательных данных о снижении ВВП в 2022 году и предварительной оценке Минэкономразвития по росту экономики в 2023-м, к настоящему времени экономика не только полностью отыграла спад 2022 года (как анонсировал президент еще в сентябре), но и превысила «досанкционный» уровень 2021 года почти на 2,3%.

Вопрос, сколько российская экономика потеряла из-за санкций, введенных после начала военной операции на Украине, связан с сопоставлением фактической траектории ВВП и контрфактической (как экономика развивалась бы в отсутствие шока).

В декабре 2023 года главный экономист по санкциям в Минфине США Рэйчел Лингаас заявила, что российский ВВП по итогам 2022–2023 годов ориентировочно на 5% меньше, чем прогнозировалось до эскалации. Она опиралась на сравнение прогноза МВФ по российской экономике от начала 2021 года и оценок по России из Всемирного экономического прогноза от октября 2023-го. Однако эта оценка потерь с учетом последних данных по российскому ВВП уже преувеличена.

Исходя из консенсус-прогноза Bloomberg Economics, экономические потери России за три года (2022–2024) составят около 3,8–4,5% размеров экономики по сравнению с гипотетической ситуацией со стабильными геополитическими условиями, сказал Исаков.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2024 и 2025 годах экономика будет расти на 2,3% ежегодно, а в 2026 году рост замедлится до 2,2%. Два года назад министерство ждало выход на траекторию роста по 3% в год.

Есть ли перегрев российской экономики

По словам Денисова из Минэкономразвития, уточненные данные Росстата позволяют говорить о том, что потенциальные темпы роста экономики выше, чем считалось. Текущие темпы роста свидетельствуют «не о перегреве экономики, а об уверенном, устойчивом развитии», заявил он.

Перегрев предполагает, что экономика превысила свой потенциальный уровень — то есть максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. О том, что экономика перегрета, неоднократно заявляли в ЦБ, а его глава Эльвира Набиуллина, объясняя необходимость повышения ставки, сравнивала экономику с автомобилем, у которого перегрет двигатель и ехать на котором можно быстро, но недолго.

Слова Денисова находятся в русле заявлений Минэкономразвития по денежно-кредитной политике: в октябре министр экономики Максим Решетников предупреждал о негативных долгосрочных последствиях высокой ключевой ставки для инвестиционного кредитования, а в декабре он же заявил, что рост цен в России не является критичным.

«Вряд ли можно говорить о каком-либо изменении оценок потенциальных темпов роста российской экономики», — скептичен Ведев. Если посмотреть на ВВП за 2022 год и предварительную оценку ВВП за 2023 год, получится, что экономика за эти два года выросла на 2,3%. «Это вполне соответствует нашим оценкам потенциальных темпов роста экономики примерно на 1,2% в год», — говорит эксперт. Аналитики, регулярно опрашиваемые Банком России, оценивают потенциальный рост ВВП России в 1,5%.

Если смотреть на средние темпы роста ВВП в России, то основания для оптимизма найти пока трудно, солидарна Донец. По ее словам, средний рост ВВП России за десять лет составил 1%, за пятилетку (с 2018 года) — 1,4%. Вместе с тем нельзя недооценивать антикризисные достижения российской экономической политики, уверена аналитик.

«Ситуация краткосрочно выглядит перегревом, но, возможно, это результат того, что мы просто в какие-то годы падаем, а в какие-то — растем быстрее тренда», — считает профессор РЭШ Олег Шибанов.

Рассуждая о перегреве экономики, опасно ориентироваться только на ВВП, надо судить по комплексу показателей, «чтобы все это не напоминало навигацию по звездам в туманную ночь», предупреждает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. При этом Минэкономразвития имеет весь комплекс данных, в том числе оперативных и, говоря об устойчивом росте, должен все учитывать, уверен он.

В целом эксперт достаточно оптимистично оценивает перспективы этого года. «Уровень запасов в экономике сейчас, по опросам, ниже нормы, а значит, при высоком уровне оптимизма в ожиданиях производителей выпуск может расти даже быстрее уровня фактически наблюдаемого спроса, то есть может включиться так называемый положительный мультипликатор запасов», — говорит он.

Конъюнктурные опросы промышленных предприятий, которые проводит Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, показывают, что планы выпуска в 2023 году продемонстрировали рост после шокового 2022 года и даже символически превзошли оптимизм 2021 года. Баланс оценок запасов готовой продукции смог увеличиться в 2023 году до нулевого уровня после локального минимума 2021 года, составлявшего минус 9 пунктов. «Промышленность, таким образом, пока не в состоянии довести свои запасы до уровня управляемого умеренного избытка, характерного для периодов уверенности предприятий в устойчивости спроса и способности его удовлетворить», — констатирует заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло в итоговом обзоре за прошлый год.

Нормальны ли пересмотры ВВП в России

Первая публикуемая Росстатом квартальная оценка годового прироста ВВП оказывается ниже финальной в 75% случаев, отмечало рейтинговое агентство АКРА в 2020 году. Медианное значение разницы между итоговой и первой оценкой реальных темпов годового прироста ВВП составило 0,4 п.п. за период с 2004 по 2018 год.

В последующие годы эта тенденция могла усилиться, показывают данные Росстата. Так, положительная разница между итоговой и первой оценкой темпов ВВП за 2020 год составила 0,4 п.п., за 2021 год — 1,2 п.п., за 2022 год (исходя из актуальной, но не финальной оценки) — 0,9 п.п.

Пересмотры статистики ВВП стандартны для всех стран, как развитых, так и развивающихся, при этом анализ пересмотра ВВП России с 1994 по 2020 год показал, что в переоценках присутствует положительная асимметрия, говорит Миронов. «То есть можно говорить о регулярной недооценке окончательного значения показателей ВВП как в годовом, так и в квартальном измерениях», — отмечает он.

Масштаб пересмотров ВВП и тот факт, что эти пересмотры не компенсируют друг друга, а систематически повышают оценки, не выделяют Росстат на фоне других статистических служб и стран с развитой системой статистики, утверждает Исаков. По его словам, большинство исследований называют нормой масштаб пересмотров на горизонте пяти лет до 0,2 п.п. для развитых стран и до 0,3–0,5 п.п. для развивающихся.

«Аналогично международная практика находит, что в большинстве стран пересмотры смещены вверх. Это, вероятно, отражает общую культуру консерватизма статистических институтов, которые видят меньшие риски для своей репутации от «улучшения» первой оценки, чем от ее ухудшения», — указывает аналитик. Систематический консерватизм первых оценок ВВП характерен для статслужб Турции, Дании, Венгрии, Новой Зеландии, Швейцарии, Бельгии, ЮАР, Нидерландов, Португалии, Франции, Австралии и еще ряда стран, показывал анализ АКРА.

В Росстате РБК заявили, что служба выполняет для каждого отчетного периода пять оценок ВВП, оценки уточняются по мере получения необходимой информации, что является «общемировой статистической практикой». Расчеты третьей–пятой оценок ВВП «основываются на информационной базе, формирующейся на более обширной статистической информации о результатах деятельности экономических субъектов, инвестициях, расходах на потребление, внешнеэкономических связях, платежного баланса, отчетов об исполнении государственного бюджета, результатов разработки таблиц «затраты-выпуск», указали в Росстате.

Отражает ли ВВП всю картину в экономике

О ВВП можно думать как о температуре на улице: «он объективно отражает состояние экономических условий, но зачастую минус 2 ощущается как минус 12 в зависимости от других переменных», говорит Исаков. Поэтому общий рост ВВП не показывает отдельные аспекты структуры и качества роста, подчеркивает он. Так, по словам экономиста, снижение потребления импорта нейтрально с точки зрения оценки ВВП в первом приближении, хотя, очевидно, снижает уровень потребления.

Кроме того, ВВП не вполне отражает природу экономической политики, которая влияет на экономический рост. «Общая цифра роста не дает понимания его природы: рост происходит за счет технологических улучшений и сокращения издержек или стимулирования спроса, скажем, за счет использования накопленных ранее средств ФНБ? От градусника нельзя требовать объяснения причин изменения регистрируемой температуры: она может быть вызвана как естественной сменой сезонов, так и тем, что рядом с ним развели костер», — рассуждает Исаков.

ВВП — удобный интегральный показатель для характеристики состояния экономики, уйти от него было бы сложно, отмечает Донец. «Сейчас есть некоторое доминирование показателя ВВП не только в России, но и в целом в пространстве экономической политики, как такого мегаиндикатора, по которому строятся цели, оценивается страна, ее динамика», — говорит она. Однако без верификации с другими показателями, например реальными располагаемыми доходами, ВВП — «достаточно спорный друг экономиста», поскольку «далеко не все рассказывает об экономике», предупреждает аналитик.

Впрочем, доверие к оценкам ВВП Росстата в профессиональной среде высоко, отмечает Исаков. «По нашим расчетам, динамика ВВП хорошо согласуется как с внешними независимыми индексами деловой активности, такими как PMI (индекс деловой активности. — РБК), так и с внутренними индикаторами физической активности, например грузоперевозок, потребления электричества», — оценивает он.

Сейчас международные статистические организации разрабатывают новую версию Системы национальных счетов (СНС) 2025 года, которая предполагает расширение состава макроэкономических показателей, в том числе отражающие благосостояние, а также учет вновь появившихся экономических явлений, например, цифровизация, учет криптоактивов, сообщили РБК в пресс-службе Росстата. «После утверждения международными организациями новой версии СНС 2025 года Росстат планирует комплекс мероприятий методологического и практического характера по внедрению положений стандарта в российскую статистическую практику», — указали там.

Оценка уровня развития экономики по размеру подушевого ВВП не отражает полностью уровень благосостояния, поскольку не учитывает такие показатели, как здоровье людей, уровень образования и состояние окружающей среды, неравенство в распределении доходов, перечисляет Миронов. Кроме того, не всегда и не везде учитывается вклад домохозяек в ВВП, относительное качество товаров и услуг (например, здравоохранения и образования), извлечение природных ресурсов как вычет из богатства нации.

«Однако полноценных альтернатив ВВП пока не найдено: неясно, как измерить образование, каков оптимальный уровень неравенства. При этом если брать комбинацию ВВП с уровнем образования, то полученный показатель трудно использовать для базы расчета таких относительных показателей, как, например, отношение госдолга к ВВП», — говорит эксперт. Экономисты предлагали дополнять ВВП такими исследованиями, как Индекс человеческого развития ООН, Better Life Index от ОЭСР; выдвигали концепцию «расширенного ВВП», лучше интегрирующего эффекты инноваций.

В настоящее время используется ряд индикаторов, отражающих благосостояние стран через комбинацию многообразных объективных показателей «счастья» в разной форме, получаемых на основе таких опросов, как, например, World Happiness Report, отмечает Миронов. Согласно этому рейтингу самыми счастливыми странами являются Финляндия, Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. Россия занимает 70-е место (из 137).

Однако опросы об удовлетворенности жизнью субъективны, предупреждает эксперт. К примеру, есть данные, что опросы, заполненные в солнечный день, вызывают более радостные отклики, чем собранные во время дождя.