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Путин заявил о росте российского ВВП на 3,6% в 2023 году

Путин: российский ВВП в 2023 году вырос на 3,6%
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Экономика России выросла на 3,6% в 2023 году, что превысило среднемировые темпы увеличения ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. В нем приняли участие представители экономического блока правительства и администрации президента, а также Центробанка, отмечает ТАСС.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сообщил глава государства. Путин отметил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

Президент обратил внимание на то, что объем промышленного производства за 2023 год вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%.

Росстат оценил рост экономики и доходов россиян в 2023 году
Экономика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Путин отметил, что в сфере компьютеров и периферии рост составил 32,8%, транспортные средства, прежде всего авиационная техника, судостроение, выросли на 25,5%, производство мебели — на 20,7%.

«По таким направлениям, как выпуск компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрического оборудования и автотранспортных средств, отмечены и вовсе двузначные темпы роста», — добавил президент.

Ранее показатели российской экономики оценили в Росстате. В ведомстве отметили, что ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%. Также Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) выросли на 5,4%.

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Оценка Росстата превысила прогнозы властей. В частности, Минэкономразвития в декабре предполагал увеличение ВВП на 3,5%. Рост располагаемых доходов, по оценке Минэка, должен был составить 4,6%.

В конце 2023 года Росстат опубликовал новую оценку динамики ВВП за 2022 год: после пересмотра спад экономики составил 1,2%, а не 2,1%, как оценивалось раньше. Столь существенный пересмотр стал неожиданностью для экспертов, хотя тренд на переоценку показателя в сторону повышения наметился уже довольно давно.

Оценка ВВП за 2022 год, опубликованная 29 декабря, — третье плановое уточнение показателя. Согласно ей номинальный объем ВВП в 2022 году составил 155,35 трлн руб., а снижение в реальном выражении уменьшилось до 1,2% по сравнению с 2021 годом. Предыдущая, как и первая, оценка Росстата предполагала сокращение экономики на 2,1%. Также Росстат уточнил данные по ВВП за 2021 год: согласно пятой (финальной) оценке рост составил 5,9 вместо 5,6%.

Уточнение оценки за 2022 год, как пояснили в Росстате, связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений и данных годовой бюджетной отчетности Федерального казначейства.

Улучшение оценок свидетельствует об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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