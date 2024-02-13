МВФ сообщил о лучшем положении экономики России, чем ожидалось

Экономика России растет быстрее прогнозов многих экономистов, но это связано с инфляцией и «перегревом экономики», заявили в МВФ. В 2023 году российский ВВП вырос на 3,6%, в 2024-м власти ожидают рост на 2,3%

Гита Гопинат (Фото: Susana Vera / Reuters)

Российская экономика растет «сильнее, чем мы ожидали», заявила замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью Foreign Policy. Видеозапись опубликована на Vimeo.

«В этом году мы пересмотрели его в сторону увеличения на полтора процента», — сказала Гопинат.

Интервьюер напомнил, что МВФ подвергался критике за оптимистичные прогнозы, Гопинат с ним согласилась и предположила, что теперь все больше людей понимают достоверность оценок.

«Этому сопутствуют большие бюджетные расходы. Военные расходы чрезвычайно высоки. Социальные выплаты чрезвычайно высоки», — пояснила Гопинат. Она подчеркнула наличие «растущего дефицита» и «перегретой экономики», наблюдается инфляционное давление: «Так что вы видите, откуда берется рост».

Пока не ясно, продолжила она, что произойдет в среднесрочной перспективе. По мнению Гопинат, «потеря человеческого капитала» и ограниченная возможность импортировать высокотехнологичную продукцию потенциально может сократить рост российской экономики в среднесрочной перспективе. Положение неопределенное, развитие ситуации зависит от ближайших месяцев, уверена она.

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Президент Владимир Путин называл этот результат хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан «достаточно серьезный шаг вперед».

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сообщил он в феврале. Путин отметил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

Власти ожидают в 2024-м меньшего увеличения ВВП, чем в прошлом году. Прогноз Минэкономразвития, на основе которого сверстан федеральный бюджет, предполагает рост на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном.

В конце января МВФ опубликовал доклад, согласно которому в 2024 году ВВП России вырастет до 2,6%, тогда как прошлой осенью фонд ожидал рост экономики России на уровне 1,1%. «Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать «вверх» прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам», — отреагировали на изменение прогнозов в Минэкономразвития.

О перегреве экономики России сообщал прошлой осенью Центробанк. «Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень», — сообщил департамент исследований и прогнозирования Банка России. Речь идет о том, что максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей.





