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Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 2,6%
В 2024 году рост экономики России замедлится до 1,3%, в 2025 году ВВП увеличится на 0,9%, прогнозируют во Всемирном банке. Путин допускал рост экономики по итогам прошлого года на уровне 3,5%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рост ВВП России в 2023 году прогнозируется на уровне 2,6%, следует из январского отчета Всемирного банка. В июне организация ожидала роста российской экономики в прошлом году на 0,2%, в октябре повысила прогноз до 1,6%.

«Этому более сильному, чем ожидалось, восстановлению способствовала существенная финансовая поддержка, включая дополнительные военные расходы», — отмечается в отчете.

По прогнозу Всемирного банка, в 2024 году рост экономики России замедлится до 1,3%, в 2025 году ВВП увеличится на 0,9%. Прогноз на 2024–2025 годы остался неизменным с октября 2023 года. Сдерживают экономический рост России ограниченные производственные мощности, в том числе в условиях нехватки рабочей силы, говорится в документе.

Что будет с российской экономикой в 2024 году
Экономика
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Мировой ВВП в 2023 году, по прогнозу Всемирного банка», составит 2,6%, в 2024 году — 2,4%, в 2025-м — 2,7%.

В январе—октябре 2023 года рост ВВП России составил 3,2%, по итогам всего года показатель может составить 3,5%, говорил в декабре президент Владимир Путин. Он тогда отмечал, что рост уже превысил уровень, который был до введения санкций западными странами. В сентябре глава государства заявлял, что Россия выдержала «санкционный натиск» и восстановление российской экономики завершено. Экономисты, опрошенные ЦБ в декабре, в 2023 году прогнозировали рост ВВП на 3,1%, что выше октябрьской оценки (2,5%).

В феврале 2023 года Росстат оценивал падение экономики России в 2022 году на 2,1%, в декабре оценка была пересмотрена в сторону понижения — до 1,2%.

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ВВП России рост экономики Всемирный банк
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