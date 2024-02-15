ABC связал объявление об угрозе США с ядерным оружием в космосе

Россия планирует вывести в космос ядерное оружие, свидетельствуют разведданные США, предоставленные конгрессменам, выяснила ABC. Москва неоднократно предлагала США заключить новый договор о запрете «гонки космических вооружений»

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Собранные Соединенными Штатами разведданные показывают, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе, сообщает ABC со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал отмечает, что именно с этим может быть связан анонсированный брифинг по «серьезной угрозе национальной безопасности» в конгрессе США.

По версии источников ABC, в разведанных, с которыми планируется ознакомить конгрессменов, говорится, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие с возможностью его применения против спутников. «Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из собеседников телеканала.

Ранее о том, что данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» могут быть связаны с Россией, также сообщали источники CNN. Один из них назвал данные «весьма тревожными и дестабилизирующими».

«Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены», — заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Россия неоднократно предлагала США и другим странам заключить новый юридически обязывающий договор, который запрещал бы «гонку космических вооружений». В октябре 2022 года замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов говорил, что Россия и ряд других стран признают «необходимость принятия практических мер» по запуску переговоров о запрете космической гонки вооружений и призывают все страны принять участие в переговорах по этому вопросу.

Летом 2023 года США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов в космосе и «своевременного обнаружения угроз», в том числе со стороны России и Китая. За несколько месяцев до этого The Wall Street Journal писала, что власти Соединенных Штатов начали подготавливать военно-космические силы к возможному конфликту в космосе.