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ABC связал объявление об угрозе США с ядерным оружием в космосе

ABC: разведка США считает, что Москва может развернуть ядерное оружие в космосе
Россия планирует вывести в космос ядерное оружие, свидетельствуют разведданные США, предоставленные конгрессменам, выяснила ABC. Москва неоднократно предлагала США заключить новый договор о запрете «гонки космических вооружений»
Фото: Наталья Бережная / ТАСС
Фото: Наталья Бережная / ТАСС

Собранные Соединенными Штатами разведданные показывают, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе, сообщает ABC со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал отмечает, что именно с этим может быть связан анонсированный брифинг по «серьезной угрозе национальной безопасности» в конгрессе США.

По версии источников ABC, в разведанных, с которыми планируется ознакомить конгрессменов, говорится, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие с возможностью его применения против спутников. «Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из собеседников телеканала.

Ранее о том, что данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» могут быть связаны с Россией, также сообщали источники CNN. Один из них назвал данные «весьма тревожными и дестабилизирующими».

«Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены», — заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности США
Политика
Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

Россия неоднократно предлагала США и другим странам заключить новый юридически обязывающий договор, который запрещал бы «гонку космических вооружений». В октябре 2022 года замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов говорил, что Россия и ряд других стран признают «необходимость принятия практических мер» по запуску переговоров о запрете космической гонки вооружений и призывают все страны принять участие в переговорах по этому вопросу.

Летом 2023 года США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов в космосе и «своевременного обнаружения угроз», в том числе со стороны России и Китая. За несколько месяцев до этого The Wall Street Journal писала, что власти Соединенных Штатов начали подготавливать военно-космические силы к возможному конфликту в космосе.

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Договор о космосе 1967 года, изначально подписанный США, СССР и Великобританией, запрещает размещать в космическом пространстве ядерное и другое оружие массового поражения, а также ограничивает использование Луны и других небесных тел в военных целях. На сегодняшний день 110 стран являются государствами-участниками договора, а еще 23 подписали договор, но не завершили ратификацию.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре:

  • Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;
  • противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;
  • противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;
  • на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Владимир Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие космос США угроза спутники Россия
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