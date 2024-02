Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе

Джон Кирби (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Что США говорят о российском оружии в космосе

15 февраля на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сообщил: Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. Он подчеркнул, что это оружие еще не развернуто, а потому «непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет». «Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или причинения физических разрушений здесь, на Земле. Тем не менее мы внимательно следим за этой деятельностью России и продолжим относиться к ней очень серьезно», — сказал Кирби.

За сутки до этого глава комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер сообщил, что комитет проинформировал всех членов конгресса о «серьезной угрозе национальной безопасности». Что это за угроза, не ясно, и Тернер потребовал от президента Джо Байдена раскрыть эту информацию, чтобы «конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить, что надо делать в ответ на эту угрозу».

По данных двух источников телеканала ABC News, «Россия хочет вывести в космос ядерное оружие» — «не для того, чтобы сбросить его на Землю, но, скорее, чтобы использовать его против других спутников». Как рассказал собеседник The New York Times, российское оружие сможет уничтожать гражданские коммуникации, подрывать наблюдение из космоса и военные операции США и их союзников; на данный момент США и союзникам нечего противопоставить этому оружию, при этом пока Россия еще в космосе его не разместила. Инициировав публичный разговор об угрозе, Майк Тернер, «возможно, пытается надавить на палату представителей», чтобы он утвердил запрос на дополнительную помощь Киеву, пишет The New York Times.

В тот же день, 14 февраля, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на 15 февраля он назначил брифинг для так называемой банды восьми (Gang of Eight, группа из восьми членов конгресса — по четыре человека от Демократической и Республиканской партий, которых исполнительная власть информирует на тему разведки); брифинг в сенате запланирован на 25 февраля.

В Москве сообщения о российской космической угрозе отвергли: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег» Украине, а замглавы МИДа Сергей Рябков назвал их «злонамеренным сочинительством» и обвинил США в том, что они приписывают России «разного рода действия или намерения, которые их не устраивают». «Посмотрим, что дальше будет развиваться по данному сюжету. Пока мы просто отслеживаем то, что там на эту тему произносится, разного рода официальные версии», — сказал Рябков.

Раскрывать какие-либо детали Джон Кирби на брифинге 15 февраля не стал, сославшись на беспокойство разведсообщества насчет рассекречивания своих данных; по словам Кирби, оно считает, что, прежде чем полностью публиковать информацию, было бы эффективнее начать взаимодействие на частном уровне. В этом контексте Джо Байден поручил ряд первых шагов — дополнительные брифинги для лидеров конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, союзниками и партнерами, а также с другими странами, интересы которых поставлены на карту.

Слово «ядерный» применительно к этой угрозе Кирби не произносил. Журналисты спрашивали, идет ли речь именно о ядерном оружии, оружии с ядерной силовой установкой или оружии, способном нести ядерную боеголовку. Что-либо уточнять координатор СНБ не стал, отметив, что Россия пока только разрабатывает это оружие и США анализируют доступную о нем информацию. В целом о планах Москвы создать нечто подобное Вашингтон знал «на протяжении многих, многих месяцев, если не нескольких лет», сказал Кирби, «но только в последние недели разведсообщество смогло с большой долей уверенности оценить, как конкретно Россия продолжает эту разработку».

О каком конкретно оружии может идти речь

Агентство Reuters, ссылаясь на аналитиков, сообщило, что речь может идти не о выведенной на орбиту ядерной боеголовке, а о мощном устройстве, которому для работы, в частности для атак на другие спутники, требуется ядерная энергия. Это может быть устройство, подавляющее сигналы, или оружие, «ослепляющее» датчики изображения, или источник электромагнитных импульсов, который может вывести из строя электронику всех спутников на определенной орбитальной области.

Неядерное противоспутниковое оружие уже существует — оно есть у Китая, Индии и США. В 2021 году свое оружие испытала Россия — ее неназванный аппарат тогда поразил недействующий советский спутник «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года. Отвечая на обвинения США в том, что это испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции (МКС), в российском Минобороны заявили, что «образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».

Возможно, американские законодатели недопоняли или исказили разведданные, которые им предоставили, отсюда и предположения о том, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта о международной безопасности «Ватфор» Дмитрий Стефанович. «Конечно, ядерный взрыв — довольно эффективное средство по выводу из строя спутников (причем не ударной волной, которой в космосе в принципе неоткуда взяться, а в первую очередь излучением), но, мне кажется, сейчас речь в первую очередь идет о ядерной энергетике для космических аппаратов, возможно, военного назначения», — сказал РБК эксперт.

Единственное универсальное соглашение, которое запрещает размещение в космосе оружия массового уничтожения, — это Договор о космосе (полное название — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела), он подписан в 1967 году в Вашингтоне, Лондоне и Москве и лежит в основе международного космического права. В нем участвуют 114 стран, и Россия в их числе.

По оценке Стефановича, «наиболее вероятный кандидат» на место оружия, о котором говорят США, — российский космический ядерный буксир «Зевс» или «нечто родственное». Как сообщал в 2021 году один из его разработчиков КБ «Арсенал», который входит в «Роскосмос», комплекс можно использовать, для того чтобы с помощью электромагнитного импульса выводить из строя спутники противников и «стрелять» лазером. Как сообщило тогда «РИА Новости», Россия работает над элементами буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса с 2010 года.