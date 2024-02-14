Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности США
В четверг, 15 февраля, в Конгрессе США состоится закрытый брифинг по «серьезной угрозе национальной безопасности», сообщил председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер, сообщает CNN. Два источника телеканала, знакомые с этим вопросом, и неназванный чиновник сообщили телеканалу, что угроза связана с Россией.
Тернер сообщил, что Комитет по разведке Палаты представителей 13 февраля одобрил предоставление конгрессменам доступа к закрытой информации для рассмотрения. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что завтра лично проведет брифинг для членов палаты представителей, однако отказался уточнить, о какой именно угрозе идет речь.
Собеседник CNN, ознакомленный с разведданными, заявил, что речь идет «о весьма тревожном «российском потенциале», о котором мы недавно узнали».
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