Reuters описал возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников

«Угроза нацбезопасности США» озвученная американской разведкой — это не ядерное оружие в космосе, говорят аналитики

Оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, разрабатывает России, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку, заявили аналитики Reuters.

К таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или — что более вероятно — генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ), которые могут вывести из строя всю электронику спутников в пределах определенной области орбиты.

«Что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии... который обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите, более вероятно, чем теория о том, что Россия разрабатывает оружие, несущее ядерную взрывчатую боеголовку», — сказал исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Аналитики отмечают, что противоспутниковое оружие может вывести из строя военную и коммерческую связь, подорвав способность вооруженных сил действовать, а также системы глобального позиционирования (GPS), которыми пользуются все, «от водителей Uber до служб доставки еды».

«Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и, вероятно, это правда, — сказал бывший сотрудник разведки США. — Наша способность полагаться на спутники является главным преимуществом в потенциальной конфронтации, но также и серьезной уязвимостью».

Как отмечает Reuters, в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США за 2023 год говорится, что Россия разрабатывает целый ряд вооружений, предназначенных для поражения отдельных спутников, а также, возможно, разрабатывает «системы большей мощности, которые распространяют угрозу на структуры всех спутников».

14 февраля представитель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер сообщил, что 15 февраля в конгрессе США состоится закрытый брифинг, посвященный «серьезной угрозе национальной безопасности». Собеседник CNN, ознакомленный с разведданными, заявил, что речь идет о «весьма тревожном» российском потенциале, «о котором мы недавно узнали». ABC News со ссылкой на осведомленные источники рассказал, что, согласно собранным США разведданным, у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби 15 февраля подтвердил, что угроза нацбезопасности связана с противоспутниковыми средствами, которые разрабатывает Россия. Он отметил, что не может вдаваться в детали, но сказал, что эти средства пока не развернуты.

Кирби добавил, что в связи с этой информацией президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией и другими странами. Он рассказал, что Вашингтон уже связался с российской стороной, но пока еще не наметил конкретных переговоров.

В Кремле назвали сообщения о планах России вывести ядерное оружие в космос уловкой США, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Москва осуждает помощь Киеву.

В конце января Bloomberg со ссылкой на доклад Космических сил США (United States Space Force, USSF) писало, что Россия и Китай могут использовать свои спутники, предназначенные для проверки и ремонта других космических аппаратов, для нанесения ударов по американским космическим объектам.

В докладе утверждалось, что Москва и Пекин разрабатывают и испытывают оружие, чтобы «нарушать работу и уничтожать спутники»; Китай создает и вскоре может развернуть наземные лазеры, способные повредить датчики на спутниках США. При этом страны «часто маскируют или скрывают эту деятельность, чтобы избежать осуждения со стороны мирового сообщества», отмечали авторы.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что его страна «привержена мирному использованию космического пространства», а США «раздувают угрозу» и «очерняют» Пекин.