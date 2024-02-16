Минздрав: четверых раненных при обстреле Белгорода доставили на лечение в Москву

Четверых раненных при обстреле Белгорода доставили на лечение в Москву

Последствия обстрела Белгорода (Фото: vvgladkov / Telegram)

Четверо пострадавших при ударе украинских военных по Белгороду доставили на лечение в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Представитель Минздрава также уточнил, что двое взрослых и двое детей доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Состояние обоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, другой ребенок в состоянии средней тяжести.

«Дорогу все перенесли нормально. Врачи уже начали проведение диагностических и лечебных мероприятий», — рассказал Кузнецов.

Белгород попал под обстрел днем 15 февраля. Минобороны России заявило, что украинские военные нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, средства ПВО уничтожили 14 снарядов.

Всего пострадали 19 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Восемь из них находятся в больнице Белгорода в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Погибли семь человек, в том числе студент из Сирии (учился в Белгородском государственном институте искусств) и годовалая девочка.

В результате обстрела повреждены 128 квартир в десяти домах, 15 частных домовладений, 34 автомобиля, четыре магазина и одно промышленное предприятие. Следственный комитет завел уголовное дело ст. 205 УК (теракт).