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Военная операция на Украине ,  
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При ракетном обстреле Белгорода погиб студент из Сирии

Студент из Сирии погиб при ракетном обстреле Белгорода
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Военная операция на Украине

Студент из Сирии, который учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры, погиб в результате ракетного обстрела города 15 февраля, сообщила пресс-служба вуза.

«Мохамад Шенани обучался на факультете социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, в момент обстрела находился в торговом центре», — говорится в публикации. Институт свяжется с близкими погибшего.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгород попал под ракетный обстрел днем 15 февраля. Повреждения получил торговый центр — в здании выбило стекла, поврежден фасад; другой снаряд упал на спортивное поле школы.

Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». По последним данным, погибли семь человек, в том числе годовалый ребенок, еще 18 пострадали.

Представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма» и добавила, что Россия вынесет произошедшее на обсуждение Совбеза ООН.

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