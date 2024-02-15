При ракетном обстреле Белгорода погибла годовалая девочка

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Одной из шести погибших при ракетном обстреле Белгорода стала годовалая девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина», — написал Гладков.

Также при атаке пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. По словам главы региона, шесть пострадавших преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела находятся в тяжелом состоянии, девять человек — в состоянии средней тяжести.

«Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», — добавил Гладков.

Днем 15 февраля украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, сообщало Минобороны. В ведомстве уточнили, что средства ПВО перехватили 14 снарядов над Белгородской областью.

В результате атаки в Белгороде был поврежден торговый центр, в здании выбило стекла, поврежден фасад, а также припаркованные рядом машины. Другой снаряд упал на спортивном поле школы.

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Кроме того, повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, пострадали пять машин. Повреждения домов зафиксировали в селе Шагаровка в Белгородском районе.