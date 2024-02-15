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Военная операция на Украине ,  
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Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж

Появились фотографии последствий обстрела Белгорода ВСУ
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Военная операция на Украине

При ударе ВСУ по Белгороду погибли шесть человек, 17 пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Во время обстрела был поврежден торговый центр: там разрушен фасад, выбиты стекла. Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир»
Во время обстрела был поврежден торговый центр в районе Харьковская гора, сообщило белгородское издание Go31. Здание расположено на пересечении улиц Плеханова и Лермонтова. Позднее информацию подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В здании выбило окна, поврежден фасад.
Фото: belgorod1 / VK

Во время обстрела был поврежден торговый центр в районе Харьковская гора, сообщило белгородское издание Go31. Здание расположено на пересечении улиц Плеханова и Лермонтова. Позднее информацию подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В здании выбило окна, поврежден фасад.

В результате атаки ВСУ, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще 17&nbsp;&mdash; получили ранения. Среди погибших есть один ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь&nbsp;&mdash; бригады доставляют их в больницы, отметил он.
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате атаки ВСУ, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще 17 — получили ранения. Среди погибших есть один ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь — бригады доставляют их в больницы, отметил он.

По Белгородской области нанесли удар из реактивных систем залпового огня RM-70 &laquo;Вампир&raquo;, сообщило Минобороны. Над территорией региона силы ПВО уничтожили 14 снарядов. Атаку пресекли около 12:30.
Фото: vvgladkov / Telegram

По Белгородской области нанесли удар из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», сообщило Минобороны. Над территорией региона силы ПВО уничтожили 14 снарядов. Атаку пресекли около 12:30.

Еще один снаряд упал на спортивном поле 42-й школы, сообщали&nbsp;&laquo;112&raquo; и &laquo;Осторожно, новости&raquo;.&nbsp; Губернатор Курской области Роман Старовойт&nbsp;заявил, что снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион и в &laquo;обычные дворы&raquo;. &laquo;Много жертв: убитые и раненые&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил он.
Фото: belgorod_talk / VK

Еще один снаряд упал на спортивном поле 42-й школы, сообщали «112» и «Осторожно, новости». 

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион и в «обычные дворы». «Много жертв: убитые и раненые», — отметил он.

Незадолго до удара губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о сигнале ракетной опасности. Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами &mdash; коридоре, ванной комнате, туалетах.
Фото: belgorod1 / VK

Незадолго до удара губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о сигнале ракетной опасности. Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате, туалетах.

По словам Вячеслава Гладкова, в результате обстрела разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. Также выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоэтажных домов.
Фото: vvgladkov / Telegram

По словам Вячеслава Гладкова, в результате обстрела разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. Также выбиты окна в нескольких квартирах пяти многоэтажных домов.

Стадион школы №&nbsp;42 на улице 60 лет Октября
Фото: vvgladkov / Telegram

Стадион школы № 42 на улице 60 лет Октября

Дом на улице Спортивная
Фото: belgorod1 / VK

Дом на улице Спортивная

Россия вынесет удар по Белгороду на рассмотрение&nbsp;профильных международных организаций, в том числе Совета безопасности ООН, заявила&nbsp;официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото: belgorod1 / VK

Россия вынесет удар по Белгороду на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также повреждения выявили в селе Шагаровка в Белгородском районе в двух частных домах. Повреждена одна машина.
Фото: vvgladkov / Telegram

Также повреждения выявили в селе Шагаровка в Белгородском районе в двух частных домах. Повреждена одна машина.

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

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Теги
мультимедиа Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ВСУ обстрел
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