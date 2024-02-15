Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж

Еще один снаряд упал на спортивном поле 42-й школы, сообщали «112» и «Осторожно, новости».

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион и в «обычные дворы». «Много жертв: убитые и раненые», — отметил он.