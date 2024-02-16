Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло до 19
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.
«Один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек», — написал глава региона.
Четыре человека, в их числе два взрослых и два ребенка, отправлены в московскую больницу, пять пострадавших после осмотра отправили домой. В больницах Белгорода десять человек: восемь из них состоянии средней тяжести, двое — в реанимации.
Удар по городу нанесли днем 15 февраля. Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».
Среди погибших — студент из Сирии, он учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры, а также годовалая девочка — ее мама осталась в живых.
Представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма». ООН призвала прекратить удары по мирным гражданам.
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