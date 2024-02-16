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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло до 19

Гладков: число пострадавших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 19
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Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.

«Один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек», — написал глава региона.

Четыре человека, в их числе два взрослых и два ребенка, отправлены в московскую больницу, пять пострадавших после осмотра отправили домой. В больницах Белгорода десять человек: восемь из них состоянии средней тяжести, двое — в реанимации.

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Удар по городу нанесли днем 15 февраля. Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».

Среди погибших — студент из Сирии, он учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры, а также годовалая девочка — ее мама осталась в живых.

Представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма». ООН призвала прекратить удары по мирным гражданам.

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Вячеслав Гладков ВСУ Белгород пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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