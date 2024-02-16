Гладков: число пострадавших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 19

Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду выросло до 19

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее было известно о семи погибших и 18 раненых.

«Один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек», — написал глава региона.

Четыре человека, в их числе два взрослых и два ребенка, отправлены в московскую больницу, пять пострадавших после осмотра отправили домой. В больницах Белгорода десять человек: восемь из них состоянии средней тяжести, двое — в реанимации.

Удар по городу нанесли днем 15 февраля. Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».

Среди погибших — студент из Сирии, он учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры, а также годовалая девочка — ее мама осталась в живых.

Представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел «очередным актом терроризма». ООН призвала прекратить удары по мирным гражданам.