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Политика ,  
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СК завел дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

Следственный комитет завел дело о теракте после обстрела Белгорода 15 февраля

По факту обстрела Белгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета.

«15 февраля вооруженными формированиями Украины вновь обстрелян город Белгород и Белгородская область. В результате произошедшего погибли и пострадали люди, в том числе и несовершеннолетние», сообщили в СК. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)».

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теракт Следственный комитет Белгород
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