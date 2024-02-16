СК завел дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду
По факту обстрела Белгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета.
«15 февраля вооруженными формированиями Украины вновь обстрелян город Белгород и Белгородская область. В результате произошедшего погибли и пострадали люди, в том числе и несовершеннолетние», сообщили в СК. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)».
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