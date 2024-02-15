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Политика ,  
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Путин оценил реакцию ЕС на отказ Трампа защитить НАТО от России

Путин: США и ЕС должны сами решать вопрос обязательств по обороне в рамках НАТО

Защита Соединенными Штатами стран ЕС в рамках НАТО — это инструмент внешней политики Вашингтона, но США сами вправе решать, что с ним делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент журналист показал в своем телеграм-канале.

Так президент оценил слова бывшего американского коллеги Дональда Трампа, который сказал, что будучи главой государства, требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, угрожая в противном случае не защищать союзников при возможном нападении России. По словам Трампа, который является кандидатом на пост президента США, после этого ультиматума «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

«Пускай они сами разбираются, это их проблемы. Ну, наверное, с его точки зрения есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев логики никакой нет. <...> Смысл только один: это — инструмент внешней политики США, но если США считают, что этот инструмент им не нужен — это их решение», — сказал Путин.

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Джо Байден

Страны НАТО в 2006 году договорились выделять 2% ВВП для инвестиций в оборону. Летом 2023-го этот показатель установили в качестве минимального, к тому моменту свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса, больше всех тратила Польша — 3,90% ВВП.

У Трампа, по словам Путина, есть собственный взгляд на то, как должны развиваться отношения США с их союзниками. Однако, по мнению российского президента, действующий глава США Джо Байден более выгоден для России, чем Трамп, так как более предсказуем.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил заявление Трампа об отказе в помощи союзникам по НАТО. Он заявил, что работа альянса не может «зависеть от настроения президента США». Премьер Эстонии Кая Каллас не исключила, что слова Трампа станут «будильником» для некоторых стран-членов ЕС, чей вклад в оборону не столь велик.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что допущения, подобные заявлению Трампа, подрывают безопасность альянса и США в частности. Байден посчитал высказывания предшественника «позорными» и «опасными», заявив, что тот «пригласил Путина вторгнуться» в некоторые страны НАТО.

Путин называл утверждения о возможном нападении России на НАТО «чушью». Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса, подчеркивал он.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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