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НАТО установит 2% ВВП как минимальный размер военных расходов

Столтенберг: страны НАТО установят 2% ВВП как минимальный размер военных расходов
К середине 2023 года 11 членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Такие страны, как Германия, Канада и Турция, не достигли целевого показателя. Столтенберг называл его «абсолютным минимумом»
Фото: Andy Commins / Getty Images
Фото: Andy Commins / Getty Images

На саммите в Вильнюсе 11–12 июля страны НАТО установят показатель в 2% ВВП как минимальный размер расходов на оборону, объявил на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Трансляция идет на YouTube.

Столтенберг рассчитывает, что в этом году расходы Канады и европейских членов НАТО на эти цели вырастут на 8,3%. «Они инвестируют более $450 млн дополнительно с тех пор, как мы согласовали наши первые обязательства по инвестициям в оборону в 2014 году», — сказал генсек.

Министры обороны стран НАТО приняли руководящее указание о выделении 2% ВВП для инвестиций в оборону в 2006 году. В 2014-м они обязались довести военные расходы до этой нормы (за год до этого более 2% тратили на оборону только США, Великобритания, Греция и Эстония).

После начала боевых действий на Украине страны блока пообещали увеличить расходы. Тем не менее, следует из данных на сайте блока, к середине 2023-го этой цели достигли только 11 стран НАТО: Польша (3,90%), США (3,49%), Греция (3,01%), Эстония (2,73%), Литва (2,54%), Финляндия (2,45%), Румыния (2,44%), Венгрия (2,43%), Латвия (2,27%), Великобритания (2,07%), Словакия (2,03%). Германия тратит на оборону 1,57% ВВП, Канада — 1,38%, Турция — 1,31%. Самый низкий показатель (0,72%) у Люксембурга.

Столтенберг в мае 2023 года в интервью Der Spiegel назвал 2% не целевым показателем, а «абсолютным минимумом». «2% были выбраны не случайно. Все союзники договорились об определенных возможностях, которые они считают абсолютно необходимыми», — говорил он, отметив, что это касается артиллерии, танков, боеприпасов, логистики, авиации, кораблей, подводных лодок, средств связи, всего, что нужно для обороны стран — членов блока.

Летом 2022 года НАТО представило новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «главной угрозой безопасности». Столтенберг при этом подчеркивал, что альянс не ищет войны с Россией и не является участником военных действий на Украине. В Кремле так не считают. «НАТО сейчас — фактический участник этого конфликта, на стороне Украины. И сами знаете о большом снабжении оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами и так далее», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Йенс Столтенберг НАТО ВВП оборона
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