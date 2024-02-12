Боррель осудил Трампа и заявил о невозможности НАТО работать a la carte

Трамп заявил, что не стал бы помогать союзникам из-за недостаточного вклада в бюджет НАТО в случае нападения России. Боррель отметил, что альянс не зависит от настроения политиков. Власти России заявляют, что не хотят войны с НАТО

Жозеп Боррель (в центре) (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил риторику экс-президента США Дональда Трампа из-за его высказываний о НАТО. На прошлой неделе Трамп заявил, что во время пребывания на посту главы государства он мог бы отказаться помогать союзникам по НАТО в случае возможного нападения России, если те не исполняют финансовые обязательства перед альянсом.

«Давайте будем серьезны. НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», — сказал Боррель на встрече министров стран ЕС в Брюсселе (цитата по AFP). Он подчеркнул, что блок не может «работать по принципу a la carte».

Страны НАТО в 2006 году договорились выделять 2% ВВП для инвестиций в оборону. Летом 2023-го этот показатель установили в качестве минимального, к тому моменту свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса, больше всех тратила Польша — 3,90% ВВП.

Будучи президентом (2017–2021 годы), Трамп регулярно высказывал претензии к членам НАТО, которые, по его мнению, мало тратили на организацию, а в 2020-м решил вдвое сократить численность американских войск в Германии, поскольку страна «просрочила свои платежи в НАТО» и выплатила только 1% ВВП.

В минувшие выходные, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, Трамп пересказал свой разговор с лидером некой «большой страны», не уточнив ее название. Со слов экс-президента, собеседник поинтересовался, защитит ли Вашингтон его страну в случае возможного нападения России. Трамп ответил, что не стал бы этого делать, если государство не выполняет план НАТО по расходам на оборону, а напротив, поощрял бы Россию «делать все, что ей, черт возьми, захочется».

В Белом доме высказывание Трампа назвали шокирующим и безумным и заявили, что действующий президент Джо Байден, «вместо того чтобы призывать к войнам и способствовать безумному хаосу», предпринимает усилия по укреплению НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг счел слова Трампа угрозой блоку и подчеркнул, что «любое нападение на НАТО будет встречено совместным и решительным ответом» (в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО).

Российские власти хотя и называют НАТО прямым участником конфликта на Украине, заявляют, что не хотят воевать с альянсом; у страны для этого нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного», говорил президент Владимир Путин. «Это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество», — сказал он журналисту Такеру Карлсону.