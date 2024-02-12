Каллас назвала слова Трампа о тратах на оборону «будильником» для ЕС
Слова бывшего президента США Дональда Трампа о недостатке расходов на оборону могут стать «будильником» для некоторых стран-членов Евросоюза, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции по случаю визита в страну председателя Европарламента Роберты Метсолы.
«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее», — сказала Каллас (цитата по ERR).
Трамп, будучи президентом США (с 2017 по 2021 годы), регулярно высказывал претензии к членам НАТО, которые, по его мнению, мало тратили на организацию.
11 февраля 2024 года политик во время выступления на предвыборном митинге в Южной Каролине пересказал свой разговор с лидером некой «большой страны», не уточнив ее название. Тот поинтересовался: «Что ж, сэр, если мы не заплатим (речь идет о расходах на оборону в размере 2% ВВП. — РБК), и на нас нападает Россия — вы нас защитите?». «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил на это Трамп. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».
Страны НАТО в 2006 году договорились выделять 2% ВВП для инвестиций в оборону. Летом 2023 года этот показатель установили в качестве минимального, к тому моменту свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса, больше всех тратила Польша — 3,90% ВВП.
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