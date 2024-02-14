Путин заявил, что Байден выгоднее для России, чем Трамп

Президентские выборы в США намечены на ноябрь этого года, и Трамп, и Байден являются фаворитами от двух главных американских партий. Путин заявил, что победа Байдена была бы выгоднее для России, поскольку он более предсказуемый

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Нынешний президент США Джо Байден выгоднее для России, чем Дональд Трамп, поскольку является более предсказуемым, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.

Так, отвечая на вопрос о том, «кто для России лучше — Байден или Трамп», — Путин выбрал первого. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — сказал глава государства.

Говоря о состоянии здоровья нынешнего президента США, Путин отметил, что когда он встречался с ним в Женеве три года назад, уже тогда многие говорили, что он недееспособный, но сам он ничего подобного не увидел. «Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что властям нужно уделять больше внимания не слухам о состоянии здоровья, но политической позиции президента США. «Я считаю, что позиция нынешней американской администрации в высшей степени вредна и ошибочно. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил», — заключил Путин.

Всеобщие выборы, по итогам которых определится следующий президент, состав всей палаты представителей и трети сената, намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп являются фаворитами на выдвижение от своих партий: они оба уже победили в своих первых праймериз. Согласно декабрьскому опросу, Трамп опережает Байдена с 47% против 43%.

Путин и Байден последний раз очно встречались в Женеве в июне 2021 года, а после этого неоднократно созванивались. В конце февраля 2022-го, за три дня до начала Россией военной операции на Украине, президенты России и США согласились на предложение провести саммит по безопасности, сообщали в Париже. Белый дом тогда подчеркнул, что Байден готов к встрече, «если не будет вторжения».

После начала на Украине полномасштабных боев Байден не исключал встречи с Путиным, если беседа станет «основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину». Вместе с этим, по признанию Путина, за последние два года они не разу не созванивались. Сам Байден называл Путина «старым приятелем» Трампа и отмечал, что «между Москвой и Мар-а-Лаго (резиденция Трампа) существует много общего».

Трамп же неоднократно называл Путина умнейшим человеком, в то же время отмечая свои хорошие отношения с ним. Экс-президент США уверен, что смог бы за сутки решить конфликт на Украин, просто поговорив поговорив с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.