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Трамп рассказал, как пригрозил не защитить НАТО при нападении России

Трамп пригрозил дать России атаковать страну НАТО за отказ тратиться на оборону
Трамп угрожал лидеру страны НАТО, что даст России делать с членами альянса «все, что захочется», если те не внесут достаточный вклад в оборону. Белый дом счел это безумием. Путин говорил, что у России нет причин атаковать НАТО
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что будучи главой государства он требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, передает The New York Times. В противном случае, со слов Трампа, он пригрозил союзникам, что Соединенные Штаты не будут защищать их в случае возможного нападения России.

На митинге Трамп пересказал свой разговор с президентом некой «большой страны», название которой не приводится. Тот поинтересовался: «Что ж, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападает Россия — вы нас защитите?» «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил на это Трамп. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Когда именно состоялся диалог, экс-президент не уточнил. Должность главы государства он занимал с января 2017 по январь 2021 года.

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Как отмечает NYT, на митинге в Южной Каролине Трамп не уточнил, намеревался ли он когда-либо осуществить свою угрозу и что это означало бы для альянса; однако его заявления могут вызвать беспокойство среди стра — членов НАТО, которые и без того обеспокоены возможностью его возвращения в Белый дом.

Утверждения Трампа уже прокомментировали в администрации действующего президента Джо Байдена. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал высказывания политика «шокирующими и безумными» и заявил, что Байден, «вместо того чтобы призывать к войнам и способствовать безумному хаосу», предпринимает усилия по укреплению НАТО и нацбезопасности США.

В последние месяцы несколько западных лидеров, а также руководство НАТО, выражали опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине. Президент Владимир Путин назвал такие заявления «полной чушью», подчеркнув, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами альянса. По словам президента, ввязывание в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу, поскольку это поставит человечество на грань уничтожения. Конфликт со странами Европы возможен только, если они нападут на Россию, сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Страны НАТО в 2006 году приняли руководящее указание о выделении 2% ВВП для инвестиций в оборону. В 2014-м они обязались довести военные расходы до этой нормы (за год до этого более 2% тратили на оборону только США, Великобритания, Греция и Эстония), а летом 2023-го договорились установить этот показатель как минимальный размер расходов на оборону. К тому моменту свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса.

В ходе своего президентства Трамп регулярно высказывал претензии к членам НАТО, которые, по его мнению, мало тратили на организацию. Увеличение отчислений в альянс со стороны европейских союзников было одним из его предвыборных обещаний в 2016 году. Летом 2020 года Трамп решил сократить численность американских войск в Германии вдвое, из-за того что страна «просрочила свои платежи в НАТО» и выплатила только 1% ВВП.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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