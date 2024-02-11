Трамп рассказал, как пригрозил не защитить НАТО при нападении России

Трамп угрожал лидеру страны НАТО, что даст России делать с членами альянса «все, что захочется», если те не внесут достаточный вклад в оборону. Белый дом счел это безумием. Путин говорил, что у России нет причин атаковать НАТО

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что будучи главой государства он требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, передает The New York Times. В противном случае, со слов Трампа, он пригрозил союзникам, что Соединенные Штаты не будут защищать их в случае возможного нападения России.

На митинге Трамп пересказал свой разговор с президентом некой «большой страны», название которой не приводится. Тот поинтересовался: «Что ж, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападает Россия — вы нас защитите?» «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил на это Трамп. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Когда именно состоялся диалог, экс-президент не уточнил. Должность главы государства он занимал с января 2017 по январь 2021 года.

Как отмечает NYT, на митинге в Южной Каролине Трамп не уточнил, намеревался ли он когда-либо осуществить свою угрозу и что это означало бы для альянса; однако его заявления могут вызвать беспокойство среди стра — членов НАТО, которые и без того обеспокоены возможностью его возвращения в Белый дом.

Утверждения Трампа уже прокомментировали в администрации действующего президента Джо Байдена. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал высказывания политика «шокирующими и безумными» и заявил, что Байден, «вместо того чтобы призывать к войнам и способствовать безумному хаосу», предпринимает усилия по укреплению НАТО и нацбезопасности США.

В последние месяцы несколько западных лидеров, а также руководство НАТО, выражали опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине. Президент Владимир Путин назвал такие заявления «полной чушью», подчеркнув, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами альянса. По словам президента, ввязывание в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу, поскольку это поставит человечество на грань уничтожения. Конфликт со странами Европы возможен только, если они нападут на Россию, сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Страны НАТО в 2006 году приняли руководящее указание о выделении 2% ВВП для инвестиций в оборону. В 2014-м они обязались довести военные расходы до этой нормы (за год до этого более 2% тратили на оборону только США, Великобритания, Греция и Эстония), а летом 2023-го договорились установить этот показатель как минимальный размер расходов на оборону. К тому моменту свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса.

В ходе своего президентства Трамп регулярно высказывал претензии к членам НАТО, которые, по его мнению, мало тратили на организацию. Увеличение отчислений в альянс со стороны европейских союзников было одним из его предвыборных обещаний в 2016 году. Летом 2020 года Трамп решил сократить численность американских войск в Германии вдвое, из-за того что страна «просрочила свои платежи в НАТО» и выплатила только 1% ВВП.