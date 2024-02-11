Сенатор Рэнд Пол назвал проект о помощи Украине оскорблением американцев

Законопроект о выделении Соединенными Штатами Украине $60 млрд — оскорбление для каждого гражданина США. Такое мнение высказал американский сенатор, республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Этот законопроект не просто ошибочный, это прямое оскорбление каждого американца, особенно учитывая, что наши границы остаются незащищенными», — написал сенатор в соцсети Х.

Вашингтон не может согласовать дополнительное финансирование на помощь Украине с осени 2023 года. В конце декабря США выделили Украине последний пакет военной помощи на $250 млн.

6 февраля республиканцы в сенате США заблокировали двухпартийный законопроект на $118 млрд, который включал выделение $20,23 млрд на обеспечение безопасности границ и $60,06 млрд на поддержку Украины. Позже сенаторы поддержали законопроект на $95,3 млрд, который предусматривает помощь Украине без выделения денежных средств на охрану южной границы страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Власти России осуждают оказание помощи Украине Западом. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не изменит исход конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что хочет урегулировать его мирным путем.