Кулеба пообещал сражаться лопатами после исчерпания западного оружия

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Украинские военные будут использовать в боях лопаты, если у них закончится оружие западного производства, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ABC News.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что для Украины на карту поставлено существование нации», — сказал Кулеба.

11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели. В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн.

На следующий день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет.

В документе закреплены те меры военной поддержки, которые Украина уже получает (сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, обмен разведданными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка). Также Великобритания пообещала в 2024–2025 годах предоставить Киеву военную помощь на сумму £2,5 млрд ($3,2 млрд).

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле считают, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.