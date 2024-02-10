Маск призвал «остановить мясорубку» после слов Байдена о помощи Украине

Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск призвал остановить бои на Украине в ответ на слова президента США Джо Байдена, который назвал неготовность конгресса страны поддержать Украину «преступной халатностью». Об этом бизнесмен заявил в социальной сети X (ранее — Twitter).

Маск отвечал на пост исполнительного директора Foundation For Freedom Online (FFO, «Фонд за свободу в интернете») Майка Бенца, который обратил внимание на слова Байдена, сказанные на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем. «Неспособность конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности. Это возмутительно», — сказал президент США.

«Пришло время остановить мясорубку», — написал под этим постом Маск.

Позднее предприниматель добавил, что это «надо было сделать еще год назад».

Конгресс США с осени 2023 года не могут согласовать выделение помощи Украине. 8 февраля в сенате поддержали законопроект, который предусматривает выделение Киеву $60 млрд, согласование продолжится.

Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, украинские власти разработали план на случай отсутствия помощи от США. Он предусматривает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Его реализация позволит гарантировать МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги, если не получит помощь.

Минобороны Украины признавало сложное положение из-за отсутствия помощи. «Старая истина по-прежнему верна: обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для борьбы», — приводила Financial Times слова министра Рустема Умерова из письма главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. Глава ведомства писал, что дефицит боеприпасов «увеличивается с каждым днем», а превосходство российской армии только растет. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о «критической нехватке» военной техники в ВСУ и выразила надежду, что американские законодатели смогут согласовать помощь Киеву.

Власти России осуждают поставки оружия Западом на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что они не изменят исход конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что хочет урегулировать его мирным путем.