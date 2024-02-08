Сенат США поддержал проект помощи Украине и Израилю

Законопроект не включает средства на усиление охраны границы США с Мексикой. В нем речь идет о выделении в том числе $60 млрд на поддержку Украины и $14,1 млрд — на помощь Израилю

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Сенат США поддержал законопроект, который включает в себя помощь Украине и Израилю без выделения денежных средств на охрану южной границы страны, следует из результатов процедурного голосования.

Речь идет о пакете финансирования на сумму $95,3 млрд. Из них $60 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, $9,2 млрд — на гуманитарную помощь, $4,8 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

За законопроект проголосовали 67 сенаторов, против высказались 32. Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер назвал результаты голосования «хорошим первым шагом» и отметил, что «провал этого законопроекта только придаст смелости таким автократам, как Путин... которые не хотят ничего, кроме упадка Америки».

На этой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект, включающий в себя пакет помощи в том числе Украине и Израилю, а также средства на усиление охраны границы США с Мексикой из-за наплыва мигрантов и ужесточение иммиграционной политики. При этом изначально республиканцы настаивали на принятии мер по обеспечению безопасности на южной границе в обмен на помощь Украине и Израилю.

На случай провала законопроекта Шумер тогда подготовил «план Б», сообщал CBS. На рассмотрение конгрессменов был внесен документ, не предусматривающий иммиграционную реформу, но включающий все остальные пункты предыдущего законопроекта, в том числе выделение помощи Украине и Израилю (общая сумма ассигнований — $95 млрд).