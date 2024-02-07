Республиканцы заблокировали проект о помощи Украине и Израилю

Двухпартийный законопроект о выделении помощи Украине и Израилю и финансировании охраны границ США не прошел голосование в сенате. Республиканцы выступают против него, считая, что президент получит излишние полномочия по миграции

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Республиканцы в сенате США (верхняя палата конгресса) заблокировали рассмотрение двухпартийного законопроекта, который предусматривает выделение $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, а $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Ожидается, что после блокировки этого проекта лидер демократов (контролируют сенат) Чак Шумер проведет процедурное голосование по выделению экстренной помощи Израилю, Украине и другим партнерам США без сделки по охране границ Штатов. Он проголосовал против инициативы, что, как отмечает CNN, позволяет ему в будущем совершить «процедурный маневр», чтобы вернуться к рассмотрению.

Республиканцы, в том числе бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники выступают против заблокированной инициативы, поскольку, по их мнению, закон дал бы главе государства излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны. Кроме того, некоторые республиканцы признались, что намеренно не хотят позволить демократам добиться своей цели.

CNN напоминает, что республиканцы изначально требовали, чтобы соглашение по охране границ входило в законопроект, но отвергли сделку после давления со стороны Трампа, который делает этот вопрос центральной темой своей предвыборной кампании.

Ранее палата представителей (нижняя палата конгресса, ее контролируют республиканцы) отклонила предложенный сенатором-республиканцем от штата Калифорния Кеном Калвертом законопроект, который предусматривал предоставление $17,6 млрд Израилю без помощи Украине и финансирования обеспечения безопасности границ. Президент США Джо Байден грозил наложить на законопроект вето, если бы его одобрил конгресс.

Что касается законопроекта, заблокированного сенатом, Байден допускал, что он не пройдет палату представителей. «Почему? Простая причина. Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения», — сказал президент. Байден пояснил, что Трамп скорее воспользуется этой проблемой для давления, чем решит ее, а конгрессмены обязаны проявить твердость и сделать «то, что правильно».

Россия осуждает помощь Украине и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.