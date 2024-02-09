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Военная операция на Украине ,  
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Посол Украины в США заявила о критической нехватке техники в ВСУ

Посол Украины Маркарова заявила о критической нехватке техники в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Посол Украины заявила о «критической нехватке» военной техники в ВСУ, в частности снарядов и противоракет. Она выразила надежду на одобрение пакета помощи США. Россия осуждает помощь западных стран Киеву
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о «критической нехватке» военной техники в ВСУ и выразила надежду на то, что американские законодатели смогут согласовать помощь Киеву.

«У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать <...>, но у нас заканчивается вооружение, особенно снаряды и противоракеты, — заявила она в интервью Bloomberg. — Нам нужна была эта помощь еще вчера».

Сенат США накануне поддержал законопроект о выделении военной помощи Украине и Израилю на общую сумму $95,3 млрд. Однако, отмечает Bloomberg, его судьба в палате представителей остается неясна, так как ряд республиканцев настаивает на принятии мер по обеспечению безопасности на южной границе в обмен на одобрение этой инициативы. «Я была так рада услышать об этом. Конечно, решение о поддержке еще неокончательное, просто первый шаг в правильном направлении», — сказала Маркарова, добавив, что альтернативы помощи США нет.

На вопрос о том, что будет делать Киев в случае переизбрания республиканца Дональда Трампа в 2024 году, посол ответила: «Это демократия — мы будем работать с президентом, которого изберет американский народ, — приводит агентство ее слова. — Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем, была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной <...> Мы должны сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали поддерживать нас».

Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер, комментируя результаты голосования, отмечал, что «провал этого законопроекта только придаст смелости таким автократам, как Путин... которые не хотят ничего, кроме упадка Америки». Согласно этому документу, на поддержку Украины сенаторы предлагают направить $60 млрд, на помощь Израилю — $14,1 млрд, на гуманитарную помощь — $9,2 млрд, на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе — $4,8 млрд.

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Юлия Овчинникова
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