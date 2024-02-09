Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить
Предприниматель Илон Маск — умный человек, который будет делать то, что считает нужным, и остановить его невозможно. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Карлсон поинтересовался у Путина, что он думает о работе Маска, в частности о том, что его компания Neuralink впервые вживила беспроводной чип в мозг человека. «Я думаю, Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным. Тем не менее, вам нужно будет найти с ним общий язык. <...> вам нужно будет договориться с ним, потому что этот процесс должен быть формализован и подчинен определенным правилам», — сказал на это Путин.
Человечество должно задуматься о том, что будет происходить в будущем на фоне новых разработок в области генетики или искусственного интеллекта, убежден Путин. В качестве примера он привел аналогию с ядерным оружием, когда страны, «почувствовав экзистенциальную угрозу», начали заключать соглашения в этой области. «Когда мы осознаем, что беспредельное и бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, генетики, либо других направлений, тогда настанет время для международных соглашений о том, как регулировать эту сферу», — считает он.
Маск написал у себя в X (бывшая Twitter), что смотрит интервью Путина Карлсону. Ранее он пообещал не удалять видео и раскритиковал тех, кто призывал арестовать американского журналиста за его приезд в Москву.
В октябре 2022 года американский политолог Ян Бреммер заявил, что Маск общался с Путиным, в частности, говорил с ним о возможностях завершить вооруженный конфликт на Украине. Бизнесмен это опроверг. Однако в августе 2023-го журнал New Yorker со ссылкой на представителей Пентагона написал, что Маск говорил о нескольких контактах с российским президентом
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