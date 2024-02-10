Сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта о помоще Украине
Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта, который включает в себя помощь Украине и Израилю на сумму $95,3 млрд без выделения денежных средств на охрану южной границы страны. Трансляцию вел C-Span.
Сенаторы предлагают направить $60 млрд Украине, $14,1 млрд — Израилю, $9,2 млрд — на гуманитарную помощь, $4,8 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.
За законопроект проголосовали 64 сенатора, против высказались 19. Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер заявил, что результаты голосования «поддерживают процесс принятия чрезвычайного пакета мер».
США с осени 2023 года не могут согласовать выделение помощи Украине. Если Украина не получит финансирование от США, то власти могут прибегнуть к расширению продаж гособлигаций, а также сокращению расходов и повышению налогов, узнал Bloomberg.
Президент Владимир Путин в октябре заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет, и если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю.
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