 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта о помоще Украине

Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта, который включает в себя помощь Украине и Израилю на сумму $95,3 млрд без выделения денежных средств на охрану южной границы страны. Трансляцию вел C-Span.

Сенаторы предлагают направить $60 млрд Украине, $14,1 млрд — Израилю, $9,2 млрд — на гуманитарную помощь, $4,8 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

В НАТО назвали «отчаянным» положение Украины без помощи США
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

За законопроект проголосовали 64 сенатора, против высказались 19. Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер заявил, что результаты голосования «поддерживают процесс принятия чрезвычайного пакета мер».

США с осени 2023 года не могут согласовать выделение помощи Украине. Если Украина не получит финансирование от США, то власти могут прибегнуть к расширению продаж гособлигаций, а также сокращению расходов и повышению налогов, узнал Bloomberg.

Президент Владимир Путин в октябре заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет, и если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
военная помощь Украина Израиль Сенат США
Материалы по теме
Сенат США поддержал проект помощи Украине и Израилю
Экономика
Руководителей крупнейших соцсетей в США вызвали в сенат. Как это было
Технологии и медиа
Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего Политика, 07:51
Советник Клинтона дал Байдену совет после обвинений в проблемах с памятью Политика, 07:49
Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках» Политика, 07:20
Сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта о помоще Украине Политика, 07:17
Производящая вживляемые в мозг чипы компания Маска переехала Бизнес, 07:14
Bloomberg рассказал об опасности для Зеленского из-за отставки Залужного Политика, 07:06
Над Брянской областью сбили три беспилотника Политика, 06:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Зеленский заявил об отсутствии решения о поставках ATACMS на 300 км Политика, 06:32
Итальянка получила пособия на €111 тыс. за пять выдуманных детей Общество, 05:28
Трамп назвал первый срок Байдена раем в случае его переизбрания Политика, 05:27
В Москве арестовали экс-гендиректора бывших угольных активов Ахметова Общество, 05:16
Студенты КФУ ушли со встречи с Мизулиной, не дождавшись конца Политика, 05:10
Минобороны Сирии заявило о ракетном ударе Израиля по Дамаску Политика, 04:07
Axios узнал о поездке шефа ЦРУ в Каир на переговоры по заложникам ХАМАС Политика, 04:02