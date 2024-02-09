Bloomberg: Украина разработала меры для получения кредита от МВФ без помощи США

Bloomberg узнал план Украины для получения кредита от МВФ без помощи США

Если Украина не получит финансирование от США, то власти могут прибегнуть к расширению продаж гособлигаций, а также сокращению расходов и повышению налогов — план позволит Киеву не лишиться кредитования от МВФ

Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Украина подготовила экономический план, который предложит Международному валютному фонду (МВФ) на случай, если помощь от США не поступит, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

План включает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Его реализация позволит гарантировать МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги, если не получит помощь, это условие ее кредитования на $15,6 млрд на четыре года (в этом году она должна получить $5,3 млрд).

Собеседник агентства сообщил, что украинские власти видят риск несогласования выплат из-за отсутствия помощи из США. Заменить эти средства собираются за счет внутренних заимствований — покупкой банками гособлигаций. В Киеве ожидают, что это принесет как минимум $5 млрд доходов в этом году.

Представители МВФ посетят Киев на следующей неделе, трехдневный визит начнется 12 февраля. Затем в Польше пройдут официальные переговоры по средствам для Украины.

Центробанк страны сообщил агентству, что Киев обсудит с МВФ «план действий» на случай прекращения поступления помощи от других стран. В ЦБ подчеркнули, что и сам регулятор, и фонд ожидают возобновления поддержки «в ближайшие месяцы», и МВФ разделяет эту точку зрения.

«Меры, предусмотренные «планом Б», в настоящее время обсуждаются и потенциально могут включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию», — заявил украинский ЦБ. В МВФ отказались от комментариев.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине. Накануне, 8 февраля, в сенате поддержали законопроект, который предусматривает выделение Киеву $60 млрд, согласование продолжится. ЕС 1 февраля одобрил выделение €50 млрд Украине на четырехлетний срок.

Президент Владимир Путин в октябре отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям».

Глава МВФ Кристалина Георгиева указывала, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, с учетом ее нынешнего дефицита бюджета, продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике» — например, печатанию денег.

