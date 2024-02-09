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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО назвали «отчаянным» положение Украины без помощи США

NYT: дефицит снарядов делает положение армии Украины отчаянным
Сюжет
Военная операция на Украине
Дефицит боеприпасов все сильнее сказывается на положении украинской армии, есть риск отступления, признали западные чиновники в беседе с FT
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ближайшие месяцы сократится способность Украины продолжать конфликт со снижением зарубежной помощи, тем временем Россия уже использует свое преимущество для достижения успехов в Авдеевке и других стратегически важных пунктах, приводит Financial Times оценку западных чиновников.

«Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят», — считает высокопоставленный дипломат НАТО.

Ситуация действительно настолько серьезная, как ее описывают в США, подчеркнул чиновник Пентагона: «Это очень мрачный сценарий». Он напомнил, что у американской стороны закончились согласованные средства на поставки оружия Киеву, и выразил опасение относительно возможности поддерживать в боеготовности украинские системы ПВО. Другой источник среди американских чиновников сказал, что задержка одобрения новой помощи грозит создать существенный разрыв в процессе поставок помощи Украине.

«Европейцам будет нелегко заменить США. Это не совсем реалистично», — признал высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, ВСУ будет непросто удержать нынешние позиции, а украинские командиры осознают перспективу очень трудных наступательных боев.

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Минобороны Украины признает сложное положение. «Старая истина по-прежнему верна: обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для борьбы», — напомнил министр Рустем Умеров в январском письме главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, выяснила ранее FT. Министр сказал, что дефицит боеприпасов «увеличивается с каждым днем», а превосходство российской армии только растет.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

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Как выяснила The New York Times, Белый дом ищет возможности оплатить вооружение для ВСУ без одобрения конгресса, парализованного позицией республиканцев. Администрация президента США изучает возможность использования российских активов для финансирования военных поставок Украине. Даже эти действия могут потребовать согласования конгресса, но сторонников использования денег России вместо денег США будет больше. Кроме того, обсуждается возможность схемы комплексного обмена вооружениями, как было в случае с Японией и Южной Кореей, США также могут «заставить» Европу платить.

Российские власти требуют прекратить западные поставки оружия для Украины. Министр обороны Сергей Шойгу еще в ноябре заявил о поражении Украины, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада.

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