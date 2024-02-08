В Оренбурге попрощались с летчиками сбитого Ил-76

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В храме Пимена Угрешского в Оренбурге прошла заупокойная литургия по летчикам, погибшим во время крушения Ил-76 в Белгородской области, передает местное издание 1743.ru.

Всех погибших летчиков наградят орденами Мужества, заявил командующий военно-транспортной авиацией Военно-воздушных сил России Владимир Бенедиктов, передает ural56.ru

Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС

На борту Ил-76 во время крушения были шесть членов экипажа:

командир корабля Станислав Беззубкин;

помощник командира корабля Владислав Чмирев;

штурман Алексей Высокин;

бортинженер Андрей Пилуев;

борттехник Сергей Житенев;

бортрадист Игорь Саблинский.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На самолете кроме членов экипажа и трех сопровождающих летели 65 пленных украинских военных, сообщили в Минобороны. Их готовили к обмену. Самолет сбили украинские военные, заявили в ведомстве. Для этого использовали ракеты Patriot, заявлял президент России Владимир Путин.

Киев заявлял сначала, что у него нет данных о пленных на борту Ил-76. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) после крушения Ил-76 с украинскими военнопленными завела уголовное дело по ст. 438 о «нарушении законов и обычаев войны». Украина попросила Россию выдать тела погибших украинских военных.