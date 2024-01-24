Минобороны сообщило, что в разбившемся Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ

В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны сообщили, что он вез военных ВСУ для обмена пленными. На борту было 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих

Фото: newsbelgorod / VK

На борту военно-транспортного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, были пленные военные ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Этих военных везли для обмена. Самолет потерпел крушение около 11:00 мск.

Всего на борту находились 74 человека. Из них — 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, добавили в ведомстве. На место крушения самолета выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

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О том, что самолет разбился, сообщал ранее источник РБК, близкий к МЧС. Катастрофа произошла в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку.

Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. По его словам, там уже работают следователи и специалисты МЧС.

На вопрос, доложили ли о происшествии Владимиру Путину, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это достаточно новая, свежая информация».