Минобороны сообщило, что в разбившемся Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ
На борту военно-транспортного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, были пленные военные ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Этих военных везли для обмена. Самолет потерпел крушение около 11:00 мск.
Всего на борту находились 74 человека. Из них — 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, добавили в ведомстве. На место крушения самолета выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.
О том, что самолет разбился, сообщал ранее источник РБК, близкий к МЧС. Катастрофа произошла в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку.
Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. По его словам, там уже работают следователи и специалисты МЧС.
На вопрос, доложили ли о происшествии Владимиру Путину, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это достаточно новая, свежая информация».
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы